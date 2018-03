Reactorul 2 de la Cernavoda a revenit la putere nominala

Ziare.

com

"Pe durata reducerii de putere, Unitatea 2 CNE Cernavoda a fost conectata la Sistemul Energetic National si a functionat la o putere de aproximativ 300 MW", informeaza compania.Oficialii societatii spun ca aceste manevre operationale sunt normale si fac parte din activitatea operationala."Reducerile de putere nu au niciun impact asupra securitatii nucleare sau operarii reactorului, intrucat acesta ramane conectat la Sistemul Energetic National (SEN) si functioneaza normal, cu indeplinirea tuturor functiilor de securitate nucleara", adauga reprezentantii Nuclearelectrica.Ei subliniaza ca reducerea de putere a Unitatii 2 si lucrarile de remediere nu au avut impact advers asupra personalului, populatiei si mediului inconjurator, acestea fiind realizate in functie de specificatiile si procedurile centralei.Compania a anuntat duminica seara ca puterea Unitatii 2 a centralei va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW), dupa ce in urma cu cateva ore societatea a informat ca a oprit controlat Unitatea 1 din cauza unei defectiuni.De asemenea, reactorul 1 a fost oprit."Nuclearelectrica anunta ca Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita controlat in dimineata zilei de 25 martie 2018, ora 09:20. Decizia de a opri controlat Unitatea 1 CNE Cernavoda a fost determinata de aparitia unui defect la unul dintre sistemele de proces ale centralei, iar actionarea in conformitate cu proiectul centralei conduce la necesitatea opririi controlate", se arata intr-un alt comunicat.Specialistii centralei analizeaza cauza, iar Unitatea 1 va fi repornita imediat ce lucrarile de remediere vor fi finalizate, potrivit companiei.Nuclearelectrica a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior.Veniturile din exploatare au urcat cu 15% anul trecut, la 1,93 miliarde lei.Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.