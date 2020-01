Rolls-Royce vrea sa construiasca mini reactoare nucleare pana in 2029

Ziare.

Conform planurilor producatorului, mini statiile nucleare pot fi fabricate in masa si livrate pe bucati in camioane, ceea ce ar face ca preturile sa fie scazute, conform BBC Totusi, exista si voci care sustin ca Marea Britanie ar trebui sa renunte la energia nucleara cu totul si sa se concentreze pe energie regenerabila mai ieftina.Ecologistii au pareri impartite. Unii sustin ca energia nucleara este periculoasa si scumpa, in timp ce altii spun ca pentru a atinge zero emisii nete pana in 2050 sunt necesare toate tehnologiile. Si cu toate acestea, cei din industrie sustin ca mini reactoarele pot concura la pret cu sursele regenerabile cu costuri reduse.Rolls-Royce are un consortiu pentru a construi mini reactoare modulare si pentru a le instala in locul fostelor centrale nucleare din Cumbria sau in Tara Galilor, iar in cele din urma crede ca va construi intre 10 si 15 statii in Marea Britanie.A.G.