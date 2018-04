Rusii au lansat la apa primul "Titanic nuclear" din istorie (Video). Moscova ar vrea sa umple marile cu astfel de nave

BREAKING: World's first floating nuclear power plant has departed St Petersburg on a journey to send #nuclear power to the #Arctic.



In 2019, nava va incepe sa produca energie nucleara in estul indepartat al Rusiei.Inca din faza de constructie, neobisnuita centrala a trezit ingrijorari serioase mai ales in randul ecologistilor rusi, care au numit-o "un Cernobil plutitor" si "Titanicul nuclear".Akademika Lomonosov este o nava lunga de 144 de metri si grea de peste 21.000 de tone, construita intre anii 2007-2010 in doua mari santiere navale rusesti.Lucrarile, care au costat peste 230 de milioane de dolari, au fost finalizate de specialistii de la santierul naval din Sankt Petersburg, cei care au montat si ambele reactoare nucleare pe care le transporta nava, potrivit Wikipedia Rusii au lansat-o la apa in 2010, iar acum o scot in prima misiune de incercare, in zona arctica.Dupa teste, nava va fi dusa in in estul indeparatat al tarii, in regiunea Chukotka, a doua cea mai putin populata din Rusia.Nava este dusa in est pentru ca acolo va inlocui o centrala nucleara care urmeaza sa fie scoasa din functiune in 2019. Pana sa ajunga la destinatie, Akademika Lomonosov va trece prin ape estoniene, daneze, suedeze si norvegiene.In vreme ce oficialii de la Moscova se mandresc cu acest gigant nuclear mobil, ecologistii vad nava ca pe o amenintare iminenta la adresa mediului si a oamenilor din Rusia. Membrii GreenPeace Rusia sustin ca vaporul este "un Cernobil plutitor".Initial, rusii voiau sa alimenteze nava cu combustibil nuclear si sa o testeze in apropiere de Sankt Petersburg, dar au renuntat la aceasta varianta din cauza presiunilor mediatice, sustine Jan Haverkamp, consultant in domeniul nuclear pentru filialele Greenpreace din Europa Centrala si de Est, potrivit Greenpeace.org "Sa testezi reactoare nucleare in zone cu populatie atat de densa ca Sankt Petersburg este cel putin iresponsabil. Oricum, faptul ca locul testelor a fost mutat pe acest 'Titanic nuclear' nu le face mai putin periculoase.Faptul ca niste reactoare nucleare vor fi plimbate in sus si in jos prin Oceanul Arctic - unde mediul e deja in pericol din cauza schimbarilor climatice - nu va face decat sa creasca amenintarile pentru regiune", a mai spus Jan Haverkam.Acesta adauga ca Moscova planuieste ca, in curand, sa construiasca pe banda rulanta astfel de nave nucleare.