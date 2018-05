Ce inseamna alegerea furnizorului de energie electrica sau gaz - liberalizarea pietei si ce sfaturi trebuie sa aiba in vedere orice consumator

O piata cu potential

Scumpirea electricitatii - cauze si efecte

Preturile si pachetele de servicii sunt dintre cele mai competitive pe piata, vizand atat energia electrica, cat si gazul. Deja exista jucatori care detin un monopol, pusi acum intr-o competitie mai mare.Cum se traduce aceasta liberalizare? Acest lucru este o oportunitate pentru cei care doresc sa intre pe piata ca furnizori.Beneficiile acestei metode se reflecta prin cresterea concurentei, ceea ce la randul sau aduce preturi mai bune pentru consumatori, liberi sa aleaga care sa le fie sursa de energie si gaz. Preturile pot avea diferente de pana la 30% fata de cele practicate deja.Miza este una mare, intrucat piata de consumatori insumeaza aproximativ 9 milioane de consumatori, cu un interes ca fiecare dintre acestia sa isi schimbe furnizorul.Din punct de vedere al consumatorului, aceasta piata acerba inseamna mai multe optiuni de servicii diverse ce se asociaza cu preturi avantajoase.Spre exemplu, companiile de profil au inceput sa joace pe mai multe fronturi. Au devenit companii de multi-utility, oferind optiuni de servicii complexe, nu doar axate pe un singur segment.Un exemplu in acest sens il ofera si cei de la Eva Energy, cu pagina oficiala www.eva-energy.ro . Acest furnizor poate oferi pachete de energie electrica si gaze naturale, dar si de asigurari si alte servicii conexe.Mai mult decat atat, se adreseaza atat celor din segmentul business, cat si consumatorilor casnici, oferind chiar si pachete cu asigurare gratuita inclusa. Abonamentele pot fi fixe sau flexibile.Un alt aspect favorizant al pietei libere tine de restructurarea si de eficientizarea productiei. Un consumator ar trebui sa poate observa astfel de avantaje. In fapt, mai mult ca oricand, acum sunt puse la dispozitie contracte transparente, negociate. Dar cum batalia intre furnizori este una ce produce confuzie, multi consumatori nici nu stiu spre ce sa se indrepte.Specialistii spun ca nu este de ajuns sa se tina cont de un pret mai mic, ceea ce desigur incanta de la prima vedere. In fapt, conditiile de colaborare sunt la fel de importante sau ce alte taxe sunt incluse.. Singura diferenta va fi suma platita pentru astfel de resurse si locatia. Astfel, nu se impune intreruperea de alimentare pentru cine stie ce schimbari. Acest lucru poate dezamagi pe unii consumatori, in cautare de conditii mai bune de alimentare. Cum infrastructura nu se schimba, daca au existat caderi de tensiune sau intreruperile sunt frecvente, este la fel de posibil ca aceste situatii sa se repete si dupa trecerea la alt furnizor., la cererea expresa din partea consumatorului, chiar daca insa sunt restante inregistrate la actualul furnizor. Orice datorie nu impiedica un transfer, intrucat se poate cere recuperarea de datorii chiar si prin instanta, deci recuperarea se va realiza sub o forma sau alta.Schimbarea in sine, cu acte si proceduri, cade in sarcina noului furnizor ales si are un termen de finalizare 21 de zile., nicidecum taxabil, deci nu se accepta plata pentru niciunul din pasii implicati in procedura.Nu in cele din urma, se merita mentionat faptul ca furnizorul ales trebuie sa fie din randul celor activi pe piata cu amanuntul. Exista si o lista oficiala a acestora, disponibila la anre.ro.Ce se intampla cu majorarile de preturi? Cei care aleg spre exemplu un pachet comun de electricitate si gaz de la acelasi furnizor pot beneficia de perioade de tarifare fixa. Astfel, scumpirile nu ii vor afecta.De unde scumpirea? Dupa 3 ani in care in tara s-a inregistrat o scadere a tarifelor acestea, lucrurile incep sa se schimbe. S-a mixat pe energie din surse regenerabile insa povestea a tinut putin.O serie de factori au determinat ca preturile sa creasca din nou si astfel s-a ajuns la un record de pret pentru electricitate, din care 15 procente de scumpire au fost numai pentru anul trecut.Cu o piata in schimbare, cu posibilitatea de a alege liber, consumatorii pot acum sa isi manifeste interesul si alegerea liber exprimata despre cine sa le furnizeze cele mai bune preturi de electricitate si gaz.De la o nevoie s-a ajuns la o competitie in care consumatorul si decizia sa reprezinta o lupta reala intre preturi, oferte si pachete de servicii ale furnizorului.