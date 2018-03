De ce a fost oprit pentru a doua oara in 5 zile un reactor de la Cernavoda si cum ii afecteaza pe romani

Romanii n-ar trebui sa plateasca mai mult pentru electricitate

Cum s-a ajuns in aceasta situatie si cum ii va influenta ea pe romani, in zilele urmatoare, au explicat, pentru, directorul Nuclearelectrica si experti in energie.Directorul SN Nuclearelectrica SA, Cosmin Ghita, ne-a explicat modul in care functioneaza o centrala nucleara si sectorul in care se banuieste ca ar fi intervenit defectiunea care a dus la oprirea reactorului."Partea nucleara a centralei genereaza abur. Acest abur este apoi preluat de o turbina, prin intermediul unor circuite, genereaza electricitatea. Acest sector in care turbina preia aburul si il transforma in electricitate este unul clasic, pe care il regasim nu doar la centralele nucleare, ci si la cele pe carbune si gaz.In cazul incidentului de astazi, defectiunea a survenit nu pe sectorul nuclear, ci pe acesta clasic, al circuitelor electrice, dintre care unele asigura legatura cu Sistemul Energetic National (SEN). Se pare ca a fost o fluctuatie care a declansat mecanismul de protectie a unui generator de la turbina, iar asta a dus la intreruperea activitatii.Aceasta protectie e echivalentul sigurantelor pe care le avem noi de la panoul de siguranta, care sar in momentul in care e o problema in sistem. Ceea ce nu stim exact este daca defectiunea a fost la senzorul care a declansat sistemul de protectie sau altundeva, in sistem. Acum se fac analize si imediat ce vom avea informatia o vom face publica", a precizat Cosmin Ghita.Directorul SN Nuclearelectrica a mai apreciat ca ar conta mai putin cat de dese sunt intreruperile si mai mult cat dureaza fiecare dintre ele."Chiar daca avem aceste intreruperi - le-am avut si anul trecut - tot am reusit sa producem mai mult in 2017 decat in 2016. Probleme de securitate nucleara nu sunt. In logica centralelor nucleare nu frecventa intreruperilor e importanta. Durata lor conteaza, ca influenteaza productia. Am solicitat deja si un audit extern. Vom vedea exact cand vor putea ajunge auditorii, in conditiile in care trebuie sa se deplaseze din afara tarii.Astazi n-am inchis reactorul, e conectat inca la putere. Dar, abia dupa ce vom determina exact daca semnalul a fost sau nu justificat sau fals, vom putea stabili un plan de lucru si vom putea anunta clar numarul de ore in care reactorul se va sincroniza din nou la sistemul energetic national", ne-a mai spus Cosmin Ghita.Activitatea intregii echipe manageriale este anchetata, inca de marti dupa-amiaza, de Corpul de Control al premierului Romaniei."Actiunea Corpului de Control s-a deschis marti dupa-amiaza. Inteleg ca opririle de duminica au stat la baza declansarii acestui control. In acest moment inspectorii verifica activitatea manageriala, pentru a stabili daca s-au respectat procedurile si asa mai departe.Se cer documente, proceduri, inregistrari ale ceea ce s-a intamplat. Vor emite raporate privind toate incidentele. Oricum noi raportam toate incidentele. Daca verifica si incidentul de astazi, nu stiu", ne-a explicat Cosmin Ghita.Cosmin Ghita sustine ca, la acest moment, in Romania se produce suficienta electricitate si ca oprirea temporara a reactorului nu-i va influenta in niciun fel pe consumatori."In urma intreruperii activitatii din aceasta dimineata, circa 700 MW nu vor mai fi livrati la timp in Sistemul Energetic National (SEN), dupa estimarile noastre. Acest lucru nu va crea probleme, in conditiile in care, pe fondul topirii zapezilor, a crescut cantitatea de energie produsa de hidrocentrale", a precizat Cosmin Ghita.Expertul in energie Marian Lacatusu a explicat pentruca situatia din ultimele zile de la Cernavoda n-ar trebui sa se reflecte in niciun fel in facturile la electricitate ale romanilor."Pentru astazi, exista un import de 448 de MW, din Bulgaria, dupa cum arata site-ul Transelectrica. Iar restul sunt exporturi. Practic, sistemul se va echilibra, atat prin importuri, cat si prin ordinele de dispecer pe care le da Transelectrica.Complexul Energetic este poate cel mai indicat sa echilibreze sistemul. Tot ce este posibil ca pe piata de echilibrare sa fie ceva mai mari. Nu stim exact la momentul de fata.Intreruperea de astazi e de scurta durata, deci impactul n-ar trebui sa fie foarte mare. Nuclearelectrica isi poate achizitiona energia pe care nu o produce. Cum intreruperea va fi de scurta durata, n-ar trebui sa se simta prea mari efecte. In schimb, la inceputul saptamanii, in cele doua zile cu probleme, preturile din Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) la energie electrica au crescut destul de mult. Dar nici acea tendinta n-a avut un impact major, de vreme ce nu s-a mentinut. Pentru doua zile cu preturi mari, consumatorul final n-ar avea de ce sa plateasca in plus", ne-a explicat expertul in energie citat.