Directorul Nuclearelectrica: Cele doua reactoare de la Cernavoda sunt printre cele mai performante din lume

In ceea ce priveste opririle neplanificate, acestea ar fi specifice oricarei industrii si n-ar reprezenta o problema majora, mai sustine acesta.Cu argumente tehnice, directorul Nuclearelectrica a explicat de ce considera ca reactoarele de la Cernavoda sunt printre cele mai performante din lume."Unul din indicatorii de performanta importanti care se utilizeaza in industria nucleara este rata pierderilor fortate de productie (Forced Loss Rate). Acest indicator influenteaza un alt indicator important, factorul de capacitate mediu pe viata centralei (Life-time Gross Capacity Factor).Performanta CNE Cernavoda in ceea ce priveste rata pierderilor fortate este printre cele mai bune in ierarhia celor circa 400 reactoare din lume.Conform datelor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, cu cele doua unitati in operare, in clasamentul pe tari, Romania ocupa: primul loc dintr-un total de 460 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de capabilitate (UCF) mediat pe ultimii trei ani de 93,47%; primul loc dintr-un total de 460 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de operare (OF) mediat pe ultimii trei ani de 94,4%; primul loc dintr-un total de 436 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de capabilitate (UCF) de la punerea in functiune de 92%; primul loc dintr-un total de 436 unitati nucleare din 31 tari cu un factor de operare (OF) de la punerea in functiune de 92,33%", a declarat Cosmin Ghita intr-un interviu acordat News.ro.Vorbim, insa, doar despre un top care vizeaza reactoarele CANDU ('Canada Deuterium Uranium' - marca inregistrata pentru reactorul energetic dezvoltat in anii '50-'60 de mai multe fimre canadiene, nu despre unul in care sa se inscrie intreaga tehnologie nucleara existenta.Cu toate ca ar fi printre cele mai performante de felul lor din lume, cele doua reactoare de la Cernavoda n-au functionat impecabil. Cel putin, nu in perioada 24-29 martie, cand fiecare dintre ele a fost oprit fara o programare prealabila, din pricina unor defectiuni ale centralei. In acea perioada, Corpul de Control al premierului a inceput un control la Nuclearelectrica pentru a stabili modul in care echipa de conducere si-a indeplinit indatoririle.Cosmin Ghita sustine, insa, ca intreruperile neprogramate nu doar ca nu reprezinta un pericol, dar ar reprezenta o etapa normala in activitatea unitatilor de productie."Opririle neplanificate sunt specifice oricarei industrii. Acestea nu sunt o problema majora, nu implica riscuri de operare si/sau securitate nucleara. Spre deosebire de o centrala conventionala, intr-o centrala nucleara, realizarea unor lucrari de mentenanta corectiva la partea clasica implica in anumite situatii realizarea acestora cu reactorul in stare oprita, adica raportat la securitatea nucleara, este un standard operational.Reducerea de putere este de asemenea necesara uneori pentru realizarea unor reparatii sau inlocuiri de piese, insa reactorul este conectat la retea, 100% functional. Raspunsul in caz de necesitate de interventie la diferite sisteme, echipamente, componente este in conformitate cu procedurile specifice de raspuns la asemenea situatii.Inca o data, in fiecare an se estimeaza un numar de ore de oprire neplanificata care sunt bugetate corespunzator. Au fost ani in care am avut una sau doua opriri si au fost ani in care au fost mai multe. Statistic, raportat la limita internationala in industrie, cea inregistrata de SNN este mult sub cea internationala", a declarat Cosmin Ghita.Cu toate acestea, pe data de 29 martie, Cosmin Gita declara pentruca la nivelul societatii se va efectua un audit cu o echipa adusa din strainatate, pentru stabilirea cauzelor inreruperilor. Ceva probleme sunt, deci, la Nucelarelectrica.