Dispozitivul care produce electricitate din zapada

Cercetatorii de la Universitatea din California, Los Angeles (UCLA), au dezvoltat un dispozitiv care poate produce electricitate din zapada.Chiar daca momentan este obtinuta o cantitate destul de modesta de energie si este putin probabil ca tehnologia sa ajunga in punctul in care va putea echivala panourile solare, oamenii de stiinta cred ca aceasta poate fi de folos in numeroase situatii.Dispozitivul, prezentat in jurnalul Nano Energy , numit nanogenerator triboelectric pe baza de zapada sau TENG, este format dintr-o folie din silicon si foloseste o reactie chimica pentru a produce electricitate.Mai exact, zapada incarcata pozitiv cade pe suprafata din silicon incarcata negativ, iar in urma reactiei dintre cele doua incarcari opuse rezulta electricitate statica, ce poate fi valorificata.Potrivit cercetatorilor, pot exista multiple aplicatii pentru tehnologia lor. Aceasta poate fi, de exemplu, integrata in panouri solare, pentru a le imbunatati eficienta in zonele care se confrunta frecvent cu ninsori. De asemenea, poate fi folosita pentru monitorizarea miscarilor atletilor care practica sporturi de iarna, foliile putand fi, de pilda, montate pe talpa ghetelor sau a schiurilor, iar energia produsa poate alimenta un alt dispozitiv.Nu in ultimul rand, poate functiona ca ceea ce oamenii de stiinta din California numesc "o statie meteorologica in miniatura", monitorizand fenomene precum cantitatea si directia caderilor de zapada sau directia si viteza vantului.C.S.