Scaderea consumului de energie electrica in 2017

Astfel, in 2017, in Romania s-a consumat cu 5.1% mai putina energie electrica. Atat utilizatorii domestici cat si cei cu echipamente electrice costisitoare au facut economii majore.Daca in 2016 s-au consumat aproximativ 90 de miliarde de kWh, in 2017 consumul a fost de doar 67 de miliarde de kWh. Termocentralele au inregistrat o crestere de productie de 5.7%.Anul trecut, acestea au produs in jur de 28.000 miliarde kWh. Hidrocentralele au produs cu putin peste 14 miliarde kWh in 2017, fata de cei 19 miliarde kWh produsi in 2016.Totalul resurselor primare de energie consumate in intervalul 1 ianuarie - 30 decembrie 2017 s-a ridicat la 34.2 milioane tep. In 2016, totalul a fost de doar 23 milioane tep (tone echivalent petrol).In total, consumul de energie electrica in 2017 a prezentat o scadere cu 0.4% fata de consumul din anul precedent. Cu toate acestea, la momentul actual, Romania inca produce mai multa energie electrica decat se consuma.Avand in vedere temperaturile extrem de scazute din Romania, consumul de energie electrica aproape a atins maximul inregistrat in 2017. Pe 26 februarie 2018, consumul era de mai mult de 9.500 MW.In pofida acestui consum destul de urias pentru 2 luni, Romania inca este un exportator important de energie electrica. Acest fapt se datoreaza aportului adus de turbinele eoliene.Intrucat prognoza meteo este descurajatoare pentru intreaga luna februarie si posibil pentru prima jumatate a lunii martie, consumul de energie electrica, in special de catre cei care folosesc echipamente electrice pentru incalzire, va continua sa creasca pana valul de frig va disparea.Din 1 Ianuarie 2018, pretul energiei electrice s-a scumpit pentru cei care sunt racordati la serviciul de electricitate universal. Astfel, intre orele 18:00 - 22:00, interval considerat "varf de consum", pretul energiei creste cu 13%.Intre orele 8:00 - 24:00, pretul unui MWh va fi de acum incolo de 272 de lei. Intre orele 18:00 - 24:00, pretul unui MWh va sari la 302 de lei. Chiar daca nu pare, scumpirea aceasta este enorma.Contractele de pe piata libera sunt o optiune mult mai eficienta atat pentru cei care platesc prea mult pentru energia electrica, fiind racordati la sistemul de distributie universal, cat si pentru cei care detin echipamente electrice care au un consum ridicat.Scumpirile din ce in ce mai mari i-au convins pe romani ca trebuie sa mai inchida lumina din cand in cand in 2017.Chiar daca anul trecut s-a consumat mai putina energie electrica decat in 2016, anul acesta consumul probabil va depasi cotele normale din cauza gerurilor napraznice care s-au instalat in primele luni ale anului.Ramane de vazut daca vor exista diferente majore de consum intre anul curent si anul precedent. Desigur, raportul se va pune cap la cap la sfarsitul acestui an.