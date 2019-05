Romania exporta energia eoliana produsa in urma vantului puternic din ultimele zile

Ziare.

Miercuri, cand mare parte din tara s-a aflat sub cod galben de vant, peste o treime din toata energia consumata a fost produsa de astfel de centrale, conform ProTv Astfel, energia obtinuta intr-o singura ora de la turbine a fost suficienta pentru a alimenta 4 milioane de gospodarii. Asta inseamna aproximativ 50% dintre gospodariile din Romania.Productia a fost mai mare decat consumul, astfel ca Romania a exportat excedentul catre tarile vecine.Amintim ca 18 judete si Bucurestiul s-au aflat, miercuri, sub o avertizare cod galben de vant puternic. Rafalele au atins frecvent 55-65 de kilometri la ora, iar temporar viteza vantului a ajuns si la 75 de kilometri la ora.De altfel, cea mai mare parte a tarii a fost sub incidenta unei informari meteorolgice de instabilitate atmosferica accentuata , cu averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.