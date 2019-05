Din ce incearca danezii sa obtina combustibil pentru avioane. Zero emisii, toata lumea fericita!

Ziare.

Desi pare un plan de domeniul SF, specialistii de la Technical University of Denmark si University of Southern Denmark, care lucreaza deja de la 1 martie cu compania Nature Energy, sunt de parere ca resturi alimentare precum cojile de cartofi, aripioarele de pui, ba chiar si boabele de cafea pot fi convertite in combustibil, arata Food Nation Se spera ca in urma maruntirii resturilor alimentare si amestecului acestora cu noroi si alte materiale organice se va obtine un biogaz ce ar putea tine in functiune motoarele avioanelor.Proiectul este finantat de Scandinavian Airlines (SAS), de compania Maersk, dar si de Lego. Se spera ca biogazul sa intre pe piata in circa 4 ani.Planul nu e deloc unul futurist, asa cum ar putea parea, din moment ce compania Nature Energy are deja 9 fabrici unde obtine biogaz. In prezent, se fac experimente pentru a fi folosit drept combustibil pentru camioane si autobuze.In conditiile in care incalzirea climei incepe sa devina o problema, iar de vina suntem noi, oamenii, un astfel de combustibil ar fi perfect, prietenos cu mediul, "complet verde", spun cei implicati in proiect, adaugand ca "cererea e imensa".A.P.