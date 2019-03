Ziare.

Este o pozitionare rara pentru tara noastra, confirmata insa si de locul ocupat in contextul mai larg al utilizarii energiei regenerabile.Singura umbra in acest tablou o constituie o anumita stagnare inregistrata de acest domeniu (strategic pentru dezvoltarea durabila) in ultimii ani.Cu o pondere de 26,6%, Romania se afla la egalitate cu Grecia, imediat dupa Bulgaria (29,9%) si la o distanta semnificativa de media UE, situata la doar 19,5%. De remarcat faptul ca locomotiva europeana Germania apare de-abia in ultimul sfert al clasamentului (13,4%) iar "lanterna rosie" este detinuta de Olanda (5,9%).Trebuie subliniat ca, media UE de 19,5% din 2017 fiind in 2004 de doar 10,4%, cresterile fiind inregistrate pe toate segmentele, de la sectorul industrial la servicii si in gospodarii. Energia termala captata de pompe de caldura a fost inregistrata ca atare pentru statele care au raportat aceasta sursa.Pentru referinta, merita amintit ca, toate fiind din nordul continentului si doua din fostul bloc estic: Suedia (69,1%), Finlanda (54,8%), Letonia (54,6%) si Estonia (51,6%).Citeste mai mult despre O pozitionare rara - Romania, in prima jumatate a topului european la energie regenerabila pe Curs de Guvernare