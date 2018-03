Nu, doamna Gabriela Firea, ELCEN nu e o o entitate economica muribunda: Iata ce spun cifrele

Ziare.

Edilul a spus de curand ca institutia pe care o conduce ar putea decide sa nu mai achizitioneze societatea, in cazul in care valoarea stabilita de evaluator pentru tranzactie va fi prea mare. Ba mai mult, a numit ELCEN "o entitate economica muribunda" si a spus ca "noi fara ei ne descurcam, ei fara noi intra in faliment".Iata declaratia completa a Gabrielei Firea, din cadrul sedintei Consiliului General, de pe 1 martie:".Energia termica produsa de ELCEN este vanduta clientilor finali prin retelele RADET, care este controlata de Primaria Bucuresti. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul societatii , ELCEN a inregistrat, in primele sase luni ale anului 2017, un profit brut operational (adica profitul inainte de dobanzi si taxe, ce defineste surplusul generat de activitatea operationala) din activitatea de producere a energiei electrice si termice in suma de 165 milioane lei, comparativ cu 90 milioane lei, cat a fost in aceeasi perioada a anului anterior.Ba mai mult, de cativa ani incoace, societatea se afla pe plus.Astfel, in 2016, potrivit datelor Ministerului Finantelor consultate de, profitul brut al ELCEN (adica profitul realizat inainte de impozitare si dupa scaderea cheltuielilor cu dobanzile aferente capitalului pus la dispozitie de institutiile financiare) a fost de 36,8 milioane de lei, la o cifra de afaceri de 1,54 miliarde de lei.In 2015, profitul a fost de 107 milioane de lei, in 2014 de 134 milioane de lei, in 2013 de 51 de milioane de lei, in 2012 de 67 de milioane de lei si in 2011 de peste 106 milioane de lei.Ce-i drept, societatea se afla in insolventa, procedura in care a intrat in octombrie 2016. Doar ca aceasta decizie a fost luata din cauza RADET, principalul furnizor de caldura si apa calda al Capitalei, care avea la acea vreme o datorie istorica la ELCEN in valoare de 3,9 miliarde de lei. Iar cum suma e uriasa, producatorul a acumulat la randul sau debite in valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lei."Hotararea de inaintare a cererii de intrare in insolventa a fost luata de Consiliul de Administratie al Elcen avand in vedere situatia financiara a Electrocentrale Bucuresti SA si datoriile inregistrate la furnizorii si distribuitorii de combustibil, servicii si produse, situatie generata de neincasarea contravalorii pentru marfa livrata, de la RADET Bucuresti", au motivat la acea vreme reprezentantii societatii.Ba mai mult, cu ambele companii in insolventa, restructurarea si plata la zi a facturilor ar trebui sa faca fuziunea RADET-ELCEN, vazuta ca singura solutie pentru salvarea sistemului centralizat de incalzire si apa calda din Capitala, mai simplu de realizat.Ideea este de a crea un Sistem de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET), integrat din punct de vedere al producerii, transportului, distributiei si furnizarii caldurii. Astfel se vor elimina neajunsurile actuale determinate de existenta a doua entitati distincte: producatorul de energie termica - pe de o parte si transportatorul/distribuitorul ei - pe de cealalta parte.Reamintim ca pe 30 iunie 2017, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat cumpararea pachetului de actiuni de la ELCEN, astfel incat sa fie posibila fuziunea cu RADET. Totusi, nici pana acum nu s-a reusit sa se faca evaluarea actiunilor, asa cum a punctat si Gabriela Firea.ELCEN are in componenta patru termocentrale in Capitala (Grozavesti, Bucuresti Sud, Bucuresti Vest si Progresu). Impreuna, acestea au o putere instalata de 1.286,5 MW si o sarcina termica de 4.090 Gcal/h, potrivit datelor publicate pe site-ul societatii.Gabriela Firea a spus ca Primaria se poate descurca fara ELCEN si ca are solutii de rezerva, fara a le preciza. Dar oare cat este de adevarat?Potrivit datelor de pe site , RADET furnizeaza energie termica pentru aproximativ 562.000 de apartamente din Capitala, reprezentand peste 8.200 de blocuri de locuinte si aproximativ 300 imobile, in care traiesc 1,21 milioane locuitori, precum si pentru aproximativ 5.100 de institutii, obiective sociale si agenti economici. Totusi, societatea are doar o unitate mica de productie (CET Casa Presei) si 47 de centrale termice mici de cvartal, care asigura nici 3% din tot necesarul de energie termica al Bucurestiului.Asta inseamna ca, cel putin pe termen scurt, RADET nu se poate descurca fara ELCEN. Dar si reciproca e valabila: sistemele de distributie ale agentului termic sunt operate de RADET, deci ELCEN ar produce energie si apa calda, dar nu ar avea cum sa o trimita imediat clientilor finali.Ideea este ca cele doua societati nu pot functiona in acest moment decat in simbioza, iar daca decidentii nu se inteleg, atunci singurii care vor avea de suferit vor fi bucurestenii racordati la sistemul centralizat.