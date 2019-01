Romania, in topul rusinos al "gunoierilor Europei". Ne batem pentru primul loc si vom rata inca o tinta importanta

Foto: Eunomia

Un raport recent al Comisiei Europene arata din nou cu degetul spre autoritatile romane, care nu numai ca nu au luat masuri pentru atingerea acestei tinte, dar chiar se gandesc la "solutii toxice", cum ar fi incineratoare pentru arderea gunoiului, care nu numai ca ar polua, dar ar produce si alte tipuri de deseuri.Cei de la Euronews au analizat raportul care reprezinta un semnal de alarma in al 12-lea ceas pentru 14 state membre UE.Astfel, primele pozitii sunt ocupate de Malta, Romania, Cipru, Grecia si Croatia.In 2016, toate cele 5 tari reciclau sub 25% din deseuri. De fapt, primele 4 tari adunat abia depaseau pragul de 50% deseuri reciclate.Malta statea cel mai rau in 2016, cu o rata de reciclare de 7%, in timp ce 83% din deseuri ajung in gropi de gunoi. Romania ocupa locul 2 cu 13% rata de reciclare si 69% deseuri aruncate in gropile de gunoi de pe teritoriul tarii.Problema insa e ca acestea sunt toxice pentru cetateni si mediu, iar tara noastra a fost condamnata, in toamna anului trecut, la Curtea de Justitie a UE , pentru ca nu mai putin de 68 de gropi de gunoi neconforme erau in continuare deschise, desi Romania avea obligatia de a le inchide si a le reabilita pana la 16 iulie 2009.Stim cu totii cum cetatenii care locuiesc la marginea marilor orase si nu numai sunt afectati constant de mirosul care vine de la gropile de gunoi sau fumul toxic ce se ridica atunci cand acestea iau foc si ard necontrolat cu zilele si nu mai vorbim de infiltratiile din sol ce otravesc apa potabila.Solutia unora dintre autoritati in fata acestor mari probleme? De exemplu, in Bucuresti, unde de asemenea am fost dati in judecata de Comisia Europeana pentru ca decidentii n-au facut nimic ca oamenii sa nu mai respire un aer toxic, municipalitatea s-a gandit sa ceara fonduri europene pentru un ... incinerator.Astfel, autoritatile au inteles prin reciclare arderea gunoiului. Expertii de mediu au avertizat din primul moment ca astfel s-ar produce atata poluare ca am afecta si vecinii bulgari."In Capitala, curentii de aer se misca intr-un anumit fel si formeaza deasupra orasului o ciuperca de praf. Aceasta ciuperca roteste tot timpul praful care exista. Dar daca in ciuperca asta de praf mai bagam si deseurile de la incinerator, pai e o nenorocire. Atat de poluator este acest tip de incinerator, ca daca s-ar porni s-ar simti si la Sofia aceasta poluare", declara la acel moment auditorul de mediu Eugen Cincu.Iar tarile care isi incinereaza gunoiul sunt, de asemenea, vizate de Comisia Europeana, exact din motivele de mai sus. De exemplu, pe lista celor avertizati gasim si Estonia, unde doar 10% din deseuri ajung in gropi de gunoi. Insa rata de reciclare este de doar 28%, restul ajungand in foc.Adrian Gibbs, consultant la firma care a realizat raportul Comisiei Europene, spune ca Romania, Grecia si Cipru nu au nicio sansa sa atinga tinta."Aceste tari vor rata tinta de reciclare pentru 2020, la cum arata situatia in acest moment", a declarat Gibbs pentru Euronews.El recomanda tarii noastre sa implementeze de urgenta recomandarile din raport. In cazul Romaniei vorbim de 17 recomandari, de la modificari legislative, la campanii de constientizare, stimulente economice, dar si amenzi pentru autoritatile care nu implementeaza servicii de colectare necesare, si, nu in ultimul rand, atragerea de fonduri europene, dar pentru proiecte viabile.De remarcat este ca, in declaratia de acum pentru Euronews, Gibbs nu mai mentioneaza Malta. Astfel, Romania are sanse mari la un titlu deloc dezirabil.