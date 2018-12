Un depozit toxic de deseuri din Buzau a fost inchis oficial. Ce masuri s-au luat sa nu mai otraveasca mediul

Ziare.

Documentele privitoare la inchiderea depozitului de deseuri de azbest al S.C. Fermit S.A. vor fi transmise in cel mai scurt timp Departamentului pentru Mediu al Uniunii Europene, a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma.Potrivit sursei citate, costul lucrarilor se ridica la aproape un milion de lei si a fost suportat de firma ramniceana. Lucrarile au constat in turnarea mai multor straturi de pamant, aplicarea unei membrane geotextile impermeabile, amenajarea unui sistem de drenaj pentru apele pluviale, forarea a trei puturi pentru monitorizarea calitatii apei freatice, amplasarea de borne topografice pentru determinarea tasarilor si deformarilor depozitului, imprejmuirea terenului si realizarea unui drum de acces spre depozit."In continuare, proprietarul depozitului cu suprafata de aproape 2 hectare este obligat sa monitorizeze si sa efectueze semestrial analize cu privire la calitatea factorilor de mediu, datele urmand a fi transmise GNM-CJ Buzau si APM Buzau", a precizat sursa citata.Purtatorul de cuvant al Prefecturii a mai spus ca "dintre cele 68 de depozite de deseuri neconforme pentru care Romania risca sanctiuni din partea Comisiei Europene, trei depozite se afla pe raza judetului Buzau, cel de deseuri nepericuloase de la Nehoiu inchis in urma cu un an, cel al societatii Fermit S.A. si cel de reziduuri petroliere al societatii ramnicene Venus Oil Reg, aflata in insolventa, pentru care urmeaza sa se demareze procedurile de inchidere".