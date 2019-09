100.000 de persoane au participat la un mars pentru clima, in Elvetia

Ziare.

com

Cateva mii de elvetieni au defilat de asemenea cu o zi inainte, in mai multe orase din tara, in cadrul "grevei mondiale pentru clima", insa s-au adunat in numar mai mare, sambata, la "manifestatia nationala" organizata la Berna de Alianta pentru Clima din Elvetia, care reuneste 80 de organizatii din societatea civila."Manifestatia istorica pentru clima! Aproape 100.000 de oameni au iesit pe strazile din #Berna in aceasta dupa-amiaza! Un semnal puternic si clar la trei saptamani de #alegerilefederale!", a anuntat sambata seara alianta pe contul sau de Twitter.Politia cantonala din Berna nu a comentat cifrele avansate de organizatori, relateaza AFP.Manifestantii, veniti din diverse regiuni ale Elvetiei, cu trenurile sau bicicletele, au defilat pe strazile din Berna si s-au oprit in fata Guvernului si Parlamentului.Participantii la eveniment au cerut o politica climatica coerenta, renuntarea la utilizarea carbunelui, petrolului si gazelor si o justitie climatica, potrivit agentiei elvetiene ATS."In 50 de ani cei puternici au impus banii. Pentru a face lumea sa functioneze si pentru a-i face pe oameni sa creada in fericire prin consum", a denuntat laureatul Premiului Nobel pentru Chimie in 2017, elvetianul Jacques Dubochet, citat de ATS.In Elvetia, o mica tara alpina cu aproape 8,5 milioane de locuitori, marsurile pentru clima sunt organizate in mod regulat de miscarile cetatenesti, in special de tineri.Aproape 500.000 de persoane au manifestat vineri la Montreal alaturi de activista suedeza Greta Thunberg in cadrul "grevei mondiale pentru clima", au anuntat sambata organizatorii evenimentului.Aceasta este "cea mai mare manifestatie din istoria Quebecului", a declarat Francois Geoffroy, reprezentant al colectivului ecologist La Planete s'invite au Parlament. "Suntem cel putin 500.000! Puteti sa fiti mandri de voi!", a declarat tanara suedeza in fata multimii reunite in proximitatea sediului general al Organizatiei Internationale a Aviatiei Civile (OACI), la finalul manifestarii."Exista o stare de urgenta, iar noi nu vom ramane cu bratele incrucisate. Noi suntem schimbarea si schimbarea se intampla chiar acum", a adaugat adolescenta suedeza. "In aceasta saptamana, liderii lumii intregi s-au reunit la New York. Ei ne-au dezamagit inca o data prin cuvintele lor seci si planurile lor insuficiente", a deplans Greta Thunberg, evocand summitul ONU pentru clima organizat la inceputul saptamanii in metropola americana.Greta Thunberg a mai spus ca "mai multe milioane" de oameni au manifestat peste tot in lume, vineri. "Vom continua sa facem acest lucru pana cand ei ne vor asculta", a adaugat tanara activista suedeza, in ovatiile participantilor.Greta Thunberg a estimat ca mobilizarea generala de vinerea trecuta, in timpul precedentei "greve pentru clima", a reunit "peste 6,6 milioane de persoane" pe plan mondial, potrivit celor mai recente cifre disponibile. Organizatorii vorbesc in prezent de peste 4 milioane de persoane pentru acea editie a marsului "Friday for Future".