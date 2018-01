2017, al doilea cel mai cald an din istoria inregistrarilor meteorologice

Ziare.

com

Programul Copernicus de monitorizare a schimbarilor climatice, prima agentie meteorologica internationala importanta care a emis un raport privind temperaturile la nivel global din 2017, a anuntat ca acestea au fost in medie de 14,7 grade Celsius, respectiv cu 1,2 grade Celsius peste cele de dinainte de perioada preindustriala, arata Reuters.Anul trecut a fost usor "mai racoros decat cel mai cald an din istoria inregistrarilor , 2016, si mai calduros decat al doilea cel mai cald an stabilit anterior, 2015", se arata in raport.Inregistrarile oficiale ale temperaturilor au inceput in secolul al XIX-lea.Masuratorile sustin o proiectie realizata de Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), data publicitatii in noiembrie 2017, potrivit careia anul trecut va fi al doilea sau al treilea cel mai cald an dupa 2016, parte a unei tendinte pe termen lung determinata de gazele cu efect de sera emise in atmosfera in urma activitatilor umane.Temperaturile din 2016 au depasit recordul din 2015 cu aproape 0,2 grade Celsius, fiind amplificate de asemenea de un eveniment meteorologic natural, El Nino, care are loc o data la cativa ani si elibereaza caldura in atmosfera din Oceanul Pacific.Anul trecut a fost cel mai cald din istoria inregistrarilor fara influenta fenomenului El Nino, conform Copernicus condus de Centrul european pentru prognoze pe termen mediu.In Arctica, "stratul de gheata a fost... sub nivelul mediu, in special in lunile mai reci de la inceputul si de la sfarsitul anului", se arata in raport."Intre timp, sudul Europei a fost intens afectat de conditii de seceta de durata, de la sfarsitul primaverii pana in lunile de toamna. Conditiile secetoase au dus la lipsa apei in multe zone si au facilitat raspandirea incendiilor de vegetatie in Peninsula Iberica", se mentioneaza in document.Presedintele american, Donald Trump, care si-a exprimat neincrederea in ceea ce priveste influenta omului asupra schimbarilor climatice, a scris pe Twitter la 29 decembrie despre frigul extrem din tara sa si a pus la indoiala necesitatea adoptarii unor masuri pentru limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera."Poate ca ne-ar fi de folos putin din acea Incalzire Climatica pentru care Tara noastra, dar nu alte tari, se pregatea sa plateasca TRILIOANE DE DOLARI pentru a se proteja de ea. Infofoliti-va!", a scris Trump.Trump planuieste sa paraseasca Acordul de la Paris din 2015 care se bucura de sprijinul a aproape 200 de tari si cauta sa limiteze cresterea temperaturilor la nivel global la "mult sub" valoarea de 2 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, ideal la 1,5 grade Celsius.Potrivit unui anunt facut joi dimineata de grupul german de reasigurari Munich Re, catastrofele naturale au provocat, in 2017, pagube semnificativ mai mari decat in precedentii cinci ani, iar pierderile suportate de companiile de asigurari au atins un nivel record de 135 de miliarde de euro.Anul trecut, catastrofele naturale au provocat pierderi economice in valoare de 330 milliarde de dolari, aproape dublu fata de 175 miliarde de dolari in 2016 si totodata cele mai mari pierderi dupa cele de 354 miliarde de dolari inregistrate in anul 2011. Industria asigurarilor a acoperit doar 41% din pagube, un nivel record de 135 de miliarde de dolari, a adaugat grupul german de reasigurari.Luna trecuta, grupul elvetian Swiss Re a estimat la randul sau ca in 2017 pierderile economice totale provocate de catastrofele naturale sau dezastrele provocate de om au fost de 306 miliarde de dolari, in crestere fata de 188 miliarde de dolari in 2016, iar pierderile acoperite de companiile globale de asigurari sunt estimate la 136 miliarde de dolari, aceasta fiind a treia mare cifra inregistrata vreodata de sectorul asigurarilor.OMM urmeaza sa publice raportul sau privind temperaturile inregistrate in 2017 peste aproximativ doua saptamani, precizeaza Reuters.Temperaturile de suprafata la nivel mondial in 2016 au fost in medie de 14,8 grade Celsius, ceea ce inseamna cu 1,3 grade Celsius mai ridicate decat se estima inainte de Revolutia industriala.