300 de milioane de oameni, amenintati de cresterea nivelului oceanelor pana in 2050 - studiu

Cea mai expusa regiune este Asia, se afirma in cercetare. Peste doua treimi din populatiile vizate se afla in China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia si Thailanda, informeaza AFP.Utilizand un program de inteligenta artificiala, cercetatorii au corectat datele existente despre altitudinea uscatului in zonele costiere, care ar fi putut fi eronate si ar fi condus la o ampla subestimare a suprafetei de zone afectate in timpul mareelor si furtunilor puternice."Proiectiile legate de cresterea nivelului oceanelor nu s-au schimbat", a explicat Ben Strauss, coautor al studiului si presedinte-director al Climate Central, un institut de cercetari climatologice din Statele Unite. "Dar, atunci cand am folosit noile noastre date despre relief, am descoperit ca mult mai multi oameni traiesc in regiuni vulnerabile decat estimasem noi pana acum", a adaugat acelasi expert.Datele gratuite furnizate de NASA, prin programul sau SRTM ce a permis cartografierea a 95% din suprafata Terrei, pot sa contina insa si o anumita marja de eroare.In urma cu cinci ani, Ben Strauss si Scott Kulp au descoperit, comparand aceste elemente cu date mai exacte, ca sistemul SRTM supraestima in mod sistematic altitudinea tarmurilor, confundand acoperisuri si arbori cu nivelul solului."Pentru majoritatea zonelor de coasta de pe intregul Glob, nu cunoastem altitudinea reala a solului aflat sub talpile noastre", a explicat Ben Strauss.Populatia mondiala, estimata la 7,7 miliarde de oameni in prezent, ar putea sa creasca cu 2 miliarde de locuitori pana in 2050 si cu inca 1 miliard de locuitori pana la sfarsitul secolului, dintre care o mare parte locuiesc in megalopolisuri aflate pe tarmurile marilor si oceanelor.In prezent, aproximativ 100 de milioane de persoane locuiesc in zone aflate sub nivelul marii, potrivit aceluiasi studiu. Unele dintre acele zone sunt protejate de diguri, dar cele mai multe nu beneficiaza de nicio protectie.Mai multe amenintari planeaza asupra populatiilor umane din zonele de litoral: una dintre acestea este cresterea nivelului oceanelor cauzata de dilatarea apei sub efectul incalzirii climei si topirii gheturilor din Groenlanda si din Antarctica.Din 2006, oceanele cresc cu aproximativ 4 milimetri pe an, un ritm care ar putea creste de 100 de ori daca emisiile de gaze cu efect de sera raman neschimbate, a avertizat luna trecuta GIEC (Grupul Interguvernamental de Experti in evolutia Climei) intr-un raport despre situatia oceanelor de pe Terra.Daca incalzirea climei va fi limitata sub pragul de 2 grade Celsius, conform Acordului de la Paris, cresterea oceanelor ar trebui sa atinga aproximativ 50 de centimetri pana in 2100. Daca emisiile de gaze cu efect de sera isi continua ritmul actual, cresterea nivelului marilor si oceanelor va fi de aproape doua ori mai mare.O alta amenintare este reprezentata de taifunuri, cicloane si uragane violente, care vor deveni tot mai frecvente."Nici nu este nevoie sa se produca o crestere importanta a nivelului marii pentru a cauza probleme catastrofale", a comentat Bruce Glavovic, profesor la Universitatea Massey din Noua Zeelanda, care nu a participat insa la realizarea acestui studiu.Noul sistem pus la punct de cercetatori, denumit CoastalDEM, prezentat in mai multe reviste stiintifice, reprezinta "un progres considerabil pentru a intelege riscurile cu care se confrunta sute de milioane de persoane, riscuri inerente cresterii nivelului oceanelor din cauza modificarilor climatice, pana la sfarsitul secolului", a declarat climatologul belgian Jean-Pascal van Ypersele, fost vicepresedinte al GIEC.