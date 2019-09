8 din 10 romani cred ca tara este afectata de incalzirea globala - sondaj IRES

stoparea defrisarilor si campaniile de impadurire,

restrictionarea traficului, a masinilor poluante,

incurajarea transportului alternativ.

Ziare.

com

IRES a vrut sa evalueze atat cunostintele, cat si preocuparile romanilor alaturi de comportamentele lor fata de aceste teme, potrivit unui comunicat de presa remis luni96% dintre respondenti au spus ca au auzit despre incalzirea globala, in timp ce 86% dintre participantii la studiu considera ca incalzirea globala este o problema foarte serioasa."Aproape trei sferturi dintre intervievati mentioneaza drept semne vizibile ale incalzirii globale din ultimii ani schimbarile regionale in precipitatii, temperaturi si anotimpuri, topirea ghetarilor - 18%, intensificarea uraganelor/aparitia tornadelor - 15% si expansiunea deserturilor/seceta - 11%.Aproape opt din zece respondenti cred ca Romania este afectata de incalzirea globala si aproape noua intervievati sunt de parere ca Romania este poluata", se arata in comunicat.In opinia respondentilor, principalii factori care contribuie la efectele incalzirii globale si la poluarea resimtite in Romania sunt numarul mare de autovehicule si traficul auto, defrisarile si lipsa padurilor.Totodata, considera acestia, principalele masuri care ar trebui sa fie luate de Guvern sunt:De asemenea, 75% dintre respondenti se declara interesati de campanii de ecologizare/ colectare de deseuri, iar 86% si-au aratat interesul pentru campanii de impaduriri."Dintre cei care spun ca iau masuri pentru a ajuta la combaterea schimbarilor climatice (73% dintre participantii la studiu), 92% declara ca ei colecteaza selectiv deseurile si ca arunca deseuri doar in zona destinata acestora, avand grija sa protejeze natura; 26% dintre ei spun ca si-au achizitionat o masina care consuma mai putin sau e mai prietenoasa cu mediul si 12% spun ca au instalat echipament care produce energie regenerabila", potrivit sursei citate.In plus, doi din zece romani sustin ca au donat bani pentru o cauza de protectie a mediului si aproape patru din zece au aifrmat ca au facut voluntariat pentru o astfel de cauza.Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1.033 persoane, marja de eroare fiind de +/- 3%. Chestionarele au fost aplicate prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).A.D.