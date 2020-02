A fost cea mai calduroasa zi din Antarctica inregistrata vreodata! La ce temperatura s-a ajuns

Ziare.

com

Temperatura a fost inregistrata in 9 februarie. Cu doar cateva zile inainte fusese doborat un alt record, fiind inregistrata cea mai calduroasa zi a verii australe de la inceputul masuratorilor meteorologice in regiune, in 1961. Atunci, s-a atins temperatura de 18,3 grade Celsius Cele peste 20 de grade Celsius s-au inregistrat la baza de cercetare Marambio, din insula Seymour. S-a observat deja ca regiunea are parte de una dintre cele mai accelerate incalziri de pe Pamant, anunta Organiatia Meteorologica Mondiala, potrivit Live Science . Aici, temperatura a crescut, in medie, cu 3 grade in ultimii 50 de ani.In acelasi timp, cercetarile arata ca pierderea de gheata, in Antarctica, s-a accelerat de 6 ori.Acest nou record de temperatura apare in conditiile in care avem de-a face cu cea mai calda decada de pana acum, la nivel mondial. Cel mai fierbinte an a fost 2016, urmat fiind de 2019. Iar anul acesta nu se anunta unul diferit, luna ianuarie fiind cea mai calduroasa din ultimii 141 de ani.A.P.