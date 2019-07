A mai fost vreodata asa de cald pe Terra? Da, dar iata de ce e mai rau acum

Ziare.

In acea vreme, ai fi avut parte, la Polul Nord, de temperaturi exact pe sufletul tau si de un peisaj verde (asta, daca aveai timp sa-l privesti, din cauza crocodililor!) . Terra era atunci in mijlocul unei perioade extreme, de incalzire globala. Pamantul era atat de fierbinte incat temperaturile de la poli erau aproape tropicale, arata Live Science Acum, intr-o vreme in care fiecare luna parca vine cu recorduri de temperatura, te-ai putea intreba, pe buna dreptate, daca a mai fost vreodata atat de cald. Iar raspunsul e afirmativ.Terra a trecut prin perioade de incalzire extrema mai mult decat o data. Polii au inghetat si s-au dezghetat de mai multe ori. Acum, planeta noastra se incalzeste din nou. Ce e diferit insa acum e faptul ca nu e in totalitate un proces natural, aceasta etapa nu face parte dintr-un ciclu, a explicat Stuart Sutherland, paleontolog la Universitatea British Columbia.Clima de pe Terra oscileaza in mod natural, o data la cateva zeci de mii de ani. Partial ca urmare a acestor oscilatii, Pamantul intra in perioade glaciare sau perioadele mai calde dintre acestea.Dar pentru a se ajunge la o incalzire masiva e nevoie si de o doza mare de dioxid de carbon.In urma cu 252 de milioane de ani, temperaturile au urcat foarte mult si in contextul activitatii vulcanice in Siberia, care a adus haos si moarte.Temperaturile au crescut atunci cu 10 grade Celsius. Circa 95% din viata marina si 70% din cea terestra a disparut.Nu se stie cat CO2 era atunci in atmosfera, dar se crede ca mai mult decat acum.Ce e diferit insa acum fata de atunci e faptul ca, in acea vreme, a durat mii de ani pentru ca temperaturile sa creasca atat - posibil 150.000 de ani, dupa cum arata unele studii. O alta perioada din istoria Pamantului in care acesta s-a incalzit foarte rapid tot a insemnat 10.000 - 20.000 de ani in care temperaturile au crescut constant.Ce se intampla insa acum e fara precedent. S-a ajuns la aceasta incalzire in doar 150 de ani. Si pentru ca astfel de perioade nu au mai existat in trecut face ca situatia in viitorul apropiat sau indepartat sa nu poata fi prezisa. Nu se stie cat de repede se pot adapta formele de viata la astfel de schimbari sau daca se pot adapta. Intr-un cuvant, nu se stie cat de dramatice vor fi consecintele, mai explica omul de stiinta.Citeste si E din ce in ce mai cald: In Alaska s-a ajuns la un record absolut de temperatura 32,2 grade A.P.