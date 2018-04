Albinele se afla in pericol din cauza schimbarilor climatice

Ziare.

Cercetarea efectuata la Universitatea Exeter a examinat impactul perioadelor de seceta - despre care se estimeaza ca ar deveni din ce in ce mai comune in multe zone ale lumii - asupra plantelor cu flori.Seceta a redus la aproape jumatate numarul total al florilor, ceea ce inseamna mai putina hrana pentru albine si alti polenizatori, se arata in rezultatele studiului.Cercetarea, efectuata in colaborare cu Universitatea Manchester si Centrul pentru Ecologie si Hidrologie (Centre for Ecology and Hydrology), este publicata in jurnalul Global Change Biology.Ben Phillips, din cadrul Institutului pentru mediu si sustenabilitate al Universitatii Exeter, a explicat ca raspunsul plantelor la seceta difera, insa s-a observat o reducere "clara" a numarului florilor."Plantele pe care le-am examinat au raspuns in diverse moduri la seceta, de la un numar mai mic de flori pana la producerea florilor lipsite de nectar", a declarat el."Insa, s-a observat o reducere clara a numarului florilor disponibile - si evident acest lucru inseamna mai putina hrana pentru insectele care viziteaza florile, precum albinele", a completat Phillips.Albinele sunt deja amenintate de factori precum pierderea habitatului, utilizarea anumitor pesticide si raspandirea bolilor.Dr. Ros Shaw, din cadrul Universitatii Exeter, a subliniat rolul "vital" al acestor polenizatori. "Nu numai ca aceste insecte sunt vitale pentru polenizarea culturilor si a plantelor salbatice, insa ele asigura hrana pentru multe pasari si mamifere", a adaugat el.Cercetarea a fost efectuata pe pasunile din Wiltshire, un habitat important pentru speciile de insecte polenizatoare din Marea Britanie.