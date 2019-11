Americanii informeaza oficial ONU ca se retrag din Acordul de la Paris. Dar nu pot mai devreme de un an

Macron negociaza cu chinezii protejarea planetei

Aceasta etapa-cheie, care nu putea interveni mai devreme din cauza unei clauze inscrise in text, presupune un termen de un an inainte ca Washingtonul sa poata iesi efectiv din Acord, relateaza AFP."Astazi, SUA incep un proces de retragere din Acordul de la Paris. Conform termenilor acordului, SUA au inaintat o notificare oficiala privind retragerea lor la ONU. Retragerea va fi efectiva la un an dupa notificare", a precizat Mike Pompeo intr-un comunicat.Plecarea nu va avea loc deci mai devreme de 4 noiembrie 2020, dupa viitoarele alegeri prezidentiale in SUA, in care Donald Trump candideaza pentru un al doilea mandat.Secretarul de Stat american a invocat din nou "povara economica nedreapta impusa muncitorilor, companiilor si contribuabililor americani de angajamentele luate de SUA in cadrul acordului".Prezentand SUA ca un bun elev in lupta impotriva emisiei de gaze cu efect de sera, el a promis ca Washingtonul va continua "sa propuna un model realist si pragmatic in discutiile internationale privind combaterea schimbarii climatice"."Vom continua sa lucram cu partenerii nostri internationali pentru a intari rezilienta fata de consecintele schimbarii climatice", a subliniat Mike Pompeo."Ca si in trecut, SUA vor continua sa promoveze cercetarea, inovarea si cresterea lor economica reducand emisiile si intinzand mana prietenilor si partenerilor din lumea intreaga", a mai afirmat el.Franta a anuntat, marti, ca "regreta" oficializarea de catre SUA a intentiei lor de a se retrage din acordul de la Paris, relateaza AFP.Aceasta notificare de luni a Washingtonului este "un element de procedura care era asteptat". Cu toate acestea, "o regretam si asta face inca si mai necesar parteneriatul franco-chinez privind clima si biodiversitatea", a precizat presedintia franceza, in contextul in care Emmanuel Macron se afla marti, la Shanghai, in a doua zi a unei vizite in China.SUA sunt singura tara care s-au retras din acest text semnat de 197 de tari, printre care si Coreea de Nord.Lupta impotriva incalzirii climatice urmeaza sa fie una dintre temele intrevederii intre Emmanuel Macron si omologul sau chinez Xi Jinping de miercuri de la Beijing.Cu acest prilej, cei doi sefi de stat ar urma sa semneze un text comun privind protejarea climei si a biodiversitatii, din care un paragraf va afirma "ireversibilitatea acordului de la Paris", potrivit presedintiei franceze.Cele doua tari au decis sa coopereze pe aceasta tema, una dintre prioritatile anuntate de Paris, pe marginea summit-ului G20 de la Buenos Aires in noiembrie 2018.Franta urmeaza sa gazduiasca un Congres mondial al naturii al IUCN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii) la Marsilia in iulie 2020, inainte de desfasurarea COP15 privind biodiversitatea la Beijing in octombrie 2020.