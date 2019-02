Antarctica va pierde un bloc de gheata de doua ori mai mare ca New York-ul (Foto)

Foto: Captura ecran NASA

Ziare.

com

NASA a asigurat intr-un comunicat ca blocul de gheata se va desprinde printr-o fisura care a aparut in octombrie 2016 si care nu inceteaza sa creasca, relateaza EFE.Cercetatorii americani nu au precizat momentul in care se va petrece acest lucru, dar au avertizat ca aceasta rupere a banchizei ar putea afecta restul platformei continentale si, prin urmare, intreaga infrastructura stiintifica amplasata in acea regiune.In comunicatul sau, NASA a comparat o fotografie a acestei zone realizate cu ajutorul satelitului Landsat in ianuarie 1986 cu o alta imagine din ianuarie 2019, in care se vede cum falia se intinde de la vest spre est.Cand aceasta fisura se va intalni cu o alta care se intinde de la sud la nord, intregul teritoriu va deveni un urias aisberg, cu o directie imprevizibila si cu un impact important asupra restului suprafetei Antarcticii.A doua fisura exista deja si s-a mentinut stabila timp de 35 ani, potrivit NASA, dar ea a crescut brusc si s-a extins spre nord, cu o viteza de 4 kilometri pe an.Desi aisbergul care se va forma pare gigantic, in realitate se incadreaza in standardele Antarcticii, noteaza NASA, care a subliniat insa ca "va fi semnificativ"."S-ar putea sa fie cel mai mare aisberg monitorizat dupa debutul observatiilor din 1916, de la cel desprins din banchiza Brunt", noteaza agentia americana pe site-ul sau.Extinderea fisurilor care fractureaza suprafata Antarcticii suscita ingrijorare fata de securitatea persoanelor care lucreaza pe acest continent de gheata, mai ales pentru cercetatorii din Statia Halley, detinuta de British Antarctic Survey.Aceasta baza, care este una dintre statiile principale cu rol de monitorizare a Pamantului, atmosferei si spatiului, functioneaza in general tot anul, dar a fost inchisa de doua ori in ultima perioada din cauza crevaselor imprevizibile aparute pe suprafata ghetii.