Avertisment de la oamenii de stiinta: Anumite specii nu se pot adapta suficient de rapid la schimbarile climatice. Printre ele, caprioarele

Ziare.

com

Desi anumite specii dezvolta mecanisme de adaptare la cresterea temperaturilor, o noua cercetare sugereaza ca aceste modificari nu se petrec intr-un ritm care sa garanteze persistenta anumitor populatii de vietuitoare.Populatiile care traiesc in Europa de caprioare, o anumita specie de vrabie, garia si cotofana se afla printre vietuitoarele aflate in pericol.Analiza publicata in revista Nature Communications sugereaza ca anumite momente din ciclul vietii (fenologie), precum migratia si reproducerea, sunt nesincronizate cu conditiile climatice actuale.Cercetatorii sustin ca animalele se pot adapta modificand elemente din fenologia lor dar doar daca exista suficienta variatie genetica in comportamentul si dezvoltarea acestora.Echipa de cercetatori a analizat 10.090 de rezumate ale unor articole stiintifice si a extras date din 71 de studii publicate referitoare la 17 specii din 13 tari pentru a evalua raspunsurile animalelor la schimbarile climatice, acordand o atentie deosebita pasarilor."Cercetarea noastra pune accentul pe studiul pasarilor intrucat nu au existat date suficiente referitoare la alte populatii", a spus autoarea principala a studiului, Viktoriia Radchuk, de la Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) din Germania."Am demonstrat ca in zone de clima temperata temperaturile in crestere sunt asociate cu modificarea momentului evenimentelor biologice la date anterioare"."Acest lucru sugereaza ca speciile pot ramane in habitatul lor, afectat de incalzirea globala, atata timp cat se pot adapta suficient de rapid pentru a face fata schimbarilor climatice", a precizat coautorul studiului, Steven Beissinger, profesor la Universitatea din California Berkeley."Lucru putin probabil intrucat chiar si populatiile care trec prin schimbari adaptative realizeaza acest lucru intr-un ritm care nu le garanteaza persistenta", a mentionat un alt autor al studiului, Alexandre Courtiolm, din cadrul Leibniz-IZW.Potrivit cercetatorilor, o preocuparea majora a fost ca analiza sa includa in mod predominant specii comune si foarte raspandite cu ar fi pitigoiul mare, muscarul negru, cotofana - recunoscute pentru abilitatea relativ buna de a face fata incalzirii globale."Raspunsurile adaptative in randul speciilor rare sau in pericol de disparitie urmeaza sa fie analizate''.''Ne temem ca previziunile in ceea ce priveste persistenta unor astfel de specii, care pun probleme in ceea ce priveste conservarea, vor fi mai pesimiste'', a concluzionat Stephanie Kramer-Schadt, de la Leibniz-IZW.Cercetatorii spera ca analiza lor, precum si datele colectate vor stimula studii viitoare in ceea ce priveste rezistenta speciilor in contexul incalzirii globale.Oamenii de stiinta nutresc sperante ca studiul lor va contribuie la un realizarea uni cadru predictiv mai bun pentru deciziile viitoare din domeniul conservarii speciilor.