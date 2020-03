Cand dispare jungla amazoniana si ce-i va lua locul

Ziare.

Numai anul trecut, incendiile din aceasta regiune au nimicit pese 900.000 de hecare de padure.Raportul publicat de jurnalul Nature Communications are la baza cele mai recente date, calcule si previziuni, ajustand viteza cu care astfel de ecosisteme se vor prabusi, arata IFL Science Cand un ecosistem se prabuseste si nu e nicio indoiala ca asta se intampla cu jungla amazoniana, altceva ii ia locul. In locul junglei amazoniene, in numai 50 de ani am putea gasi o savana, estimeaza oamenii de stiinta.Acest mediu nu va putea absorbi cantitatea de dioxid de carbon pe care o absoarbe in prezent jungla amazoniana, sunt de parere autorii studiului, cercetatori de la Universiatea Bangor.Potrivit autorului studiului, dr. Simon Willcock, de la universitatea mentionata, ecosistemele care insumeaza specii diverse dispar mai greu. Insa nu asa stau lucrurile in jungla amazoniana, care va pieri sigur in numai cateva zeci de ani.Citeste si Defrisarile din Amazonia au crescut cu 100%. S-a taiat pe o suprafata cat statul Puerto Rico A.P.