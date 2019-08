Canicula marina are un efect devastator asupra coralilor (studiu)

Ziare.

Un impact nerecunoscut anterior al schimbarilor climatice asupra recifelor de corali a fost relevat printr-un studiu realizat de un grup de oameni de stiinta australieni, publicat vineri in jurnalul Current Biology.Temperaturile ridicate la nivelul apei sunt responsabile de albirea coralilor. Acest fenomen deterioreaza algele calcaroase microscopice, organisme vii care le ofera energie si le confera culorile vibrante.Echipa de cercetatori a declarat, insa, ca a putut demonstra in premiera ca valurile de canicula marina declanseaza totodata decesul determinat de caldura al coralilor, scrie DPA.In plus, specialistii au descoperit ca, in aceste conditii, scheletele coralilor incep sa se deterioreze in doar cateva saptamani.Prin urmare, vietile multor vietuitoare marine, care depind de corali pentru a se adaposti, sunt, de asemenea, in pericol.Potrivit studiului, o crestere a temperaturii cu o jumatate de grad Celsius la nivelul oceanului modifica nivelul mortalitatii la corali in timpul fenomenului de albire.Oamenii de stiinta au sugerat ca evenimentele de mortalitate severa determinate de valurile de canicula, care provoaca mai multe daune directe ecosistemului, ar trebui sa fie tratate ca un fenomen biologic distinct de albirea coralilor.Dupa un val de caldura marina, scheletul este "imediat supradezvoltat de cresterea rapida a algelor si bacteriilor", a declarat Bill Leggat, coautor al studiului si profesor asociat la Universitatea din Newcastle."Consecintele acestui proces de colonizare rapida... sunt devastatoare nu doar pentru tesutul animal, ci si pentru scheletul ce ramane in urma, care se erodeaza rapid si este slabit", a explicat cercetatorul.