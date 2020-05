Canicula umeda produce deja efecte devastatoare in lume: "Am putea fi mai aproape de punctul culminant decat credem"

Ziare.

Un nou raport dat publicitatii vineri de Institutul Pamantului de la Universitatea Columbia (SUA) sugereaza ca aceasta combinatie, de, produce deja efecte nocive, relateaza CNN Mixtura, deseori fatala, testeaza limitele supravietuirii umane, spun specialistii.Multi oameni si-au pierdut viata din aceasta cauza, iar bilantul continua sa se agraveze, din cauza incalzirii globale, care "creste atat temperatura aerului, cat si umiditatea lui, aceasta caldura umeda producand efecte mai dese si mai severe" spune cercetatorul Radley Horton.Studiul a fost intocmit pe baza raportarilor obtinute de la aproape 8.000 de statii meteo, iar cele mai vulnerabile zone, in care combinatia de caldura si umiditate este riscanta, sunt colorate pe grafic cu nuante variind intre galben si rosu."Sunt uimit de ceea ce am observat. Studiile anterioare aratau ca asa ceva nu se va inregistra decat mult mai tarziu in acest secol.", a mai declarat Horton.Meteorologii spun ca activitatile in aer liber devin aproape imposibile atunci cand indicele de disconfort termic calculat depaseste 32 de grade Celsius, pragul de supravietuire teoretic fiind stabilit de specialisti la 35 de grade Celsius.Incepand din 1979, acest indice de disconfort termic a crescut in multe zone ale lumii, cele mai vulnerabile fiind orasele de coasta, din cauza vaporizarii apei aflate in apropiere, care face aerul aproape de nerespirat in afara casei. In plus, vantul poarta acest aer fierbinte si umed mult mai departe de tarm, prin urmare nici localitatile din interiorul continentelor nu sunt ferite de riscuri. Cercetatorul american face o comparatie cu ceea ce se intampla in India, in timpul musonilor.Semnalul de alarma este tras in conditiile in care este binecunoscut faptul ca organismul uman se racoreste atunci cand este cald afara prin transpiratie, iar in conditii de umiditate crescuta a aerului acest proces devine mult mai putin eficient.Pornind de la aceste concluzii, lumea incepe sa se reorganizeze. De exemplu, anumite turnee sportive sunt mutate in luni mai reci (noiembrie sau decembrie), pentru a se evita o experienta traumatizanta atat pentru jucatori, cat si pentru spectatori.Cert este ca meteorologii avertizeaza limpede: Daca planeta va continua sa se incalzeaza in acelasi ritm inca 50 de ani, aproape 3 miliarde de oameni ar putea constata ca traiesc in zone mult prea fierbinti pentru suportabilitatea organismului uman.C.B.