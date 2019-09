Cel mai inalt varf din Suedia si-a pierdut titlul. Nu, niciun alt varf nu s-a inaltat, altceva s-a intamplat

Ziare.

com

Varful care pana acum era cel mai inalt masoara acum 2.095,6 metri, avand cea mai mica altitudine masurata vreodata, arata CNN . Varful care detine acum suprematia are o inaltime de 2096,8 metri."Pentru prima oara din 1880, putem spune cu certitudine ca e mai mic decat celalalt varf", a declarat Gunhild Ninis Rosqvist, profesor la Universitatea Stockholm, cel care face masuratori in fiecare an.Inca de anul trecut se suspecta ca asa ceva urma sa se intample. Iata ca, incepand cu 3 septembrie, manualele de geografie a Suediei nu mai sunt actuale.In ultimii 50 de ani, pe Kebnekaise s-au topit 24 de metri de zapada. Mai cu seama in ultimii 10 ani s-a topit cate un metru pe an.Nu doar temperaturile din timpul verii au crescut, ci cele de pe tot parcursul anului, a mai spus profesorul. "Chiar si iernile s-au incalzit", a mai spus acesta.Iar ce se intampla cu acest varf nu ramane un caz izolat, ci fenomenul ia amploare in toata Scandinavia, mai explica el.Exista sanse ca un nou strat de zapada si gheata sa se aseze in timpul iernii, iar lucrurile sa revina la normal. Dar va fi doar o situatie temporara.A.P.