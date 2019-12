Conferinta ONU privind schimbarile climatice s-a prelungit: Se cauta un compromis pentru documentul final

Ziare.

Unul dintre principalele puncte de divergenta este daca sa fie anuntate anul acesta tinte mai ambitioase pentru combaterea schimbarilor climatice. Conform acordului de la Paris privind schimbarile climatice, obiectivele pentru anul 2030 trebuie decise in 2020, relateaza agentiile DPA si EFE.Statele participante la COP25 nu s-au inteles inca nici asupra ajutorului financiar care ar trebui acordat statelor mai sarace pentru a face fata provocarilor generate de schimbarile climatice.Mai multe tari au exprimat deja rezerve fata de noul document, printre ele numarandu-se Brazilia, Arabia Saudita sau Rusia, care protesteaza fata de faptul ca se acorda mai multa atentie oceanelor in detrimentul spatiilor continentale, in timp ce Uniunea Europeana a cerut obiective mai ambitioase.Textul propus mentioneaza Articolul 6 al Acordului de Paris, ce face referire la reglementarea pietelor de carbon si a provocat dispute intre participantii la COP25.Miscarea ecologista Fridays for Future si tarile care cer urmarirea unor tinte mai ambitioase critica aceasta conferinta pentru lipsa rezultatelor concrete.Ministrul spaniol al tranzitiei ecologice, Teresa Ribera, gazda a reuniunii, a recunoscut ca ne aflam intr-un ''moment dificil''. Actiunile impotriva schimbarilor climatice trebuie ''sa raspunda la ceea ce solicita stiinta, cetatenii si guvernele'', a subliniat ea.Presedinta conferintei, chiliana Carolina Schmidt, le-a acordat participantilor o pauza pentru a studia proiectul de document propus, inaintea reluarii dezbaterilor.