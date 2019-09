Costa Rica a fost desemnata "Campionul Pamantului": E un exemplu pentru intreaga lume

Ziare.

Tara din America Centrala a primit cea mai importanta distinctie a ONU in domeniul mediului ca o recunoastere a politicilor sale de protectie a naturii si a angajamentului sau de a pune in aplicare programe pentru reducerea emisiilor in atmosfera si de a lupta impotriva schimbarilor climatice."Costa Rica a fost un pionier in protectia pacii si a naturii si da un exemplu pentru regiune si pentru lume", a declarat Inger Andersen, directorul executiv al UNEP, intr-un comunicat de presa."Emisiile globale ating niveluri record si trebuie sa actionam acum pentru a trece la economii mai curate si mai rezistente", a adaugat oficialul ONU.Este pentru prima data cand o tara primeste premiul la categoria "leadership politic", care recunoaste efortul de pionierat al tarii din America Centrala in realizarea sustenabilitatii prin plasarea preocuparilor de mediu in centrul strategiilor politice si economice de zeci de ani. In trecut printre castigatori s-au numarat doar persoane - lideri mondiali sau inventatori de tehnologii.In februarie trecut, Costa Rica a prezentat Planul national de decarbonizare, cu obiective pe termen mediu si lung pentru reformarea unor sectoare precum transportul, energia, gestionarea deseurilor si utilizarea pamantului. Prin aceste masuri, tara incearca sa atinga zero emisii in 2050.Peste 98% din energia din Costa Rica este deja regenerabila si mai mult de jumatate din tara este acoperita de paduri dupa "o munca dureroasa pentru a inversa decenii de defrisare", potrivit UNEP.Succesul realizarilor tarii din America Centrala in ceea ce priveste sustenabilitatea arata ca plasarea preocuparilor de mediu in centrul strategiilor sale politice si economice este "realizabila si viabila din punct de vedere economic", potrivit ONU.Premiul va fi primit de presedintele Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la 26 septembrie la New York in timpul Adunarii Generale a ONU.Necesitatea unei actiuni globale puternice impotriva crizei climatice va fi in centrul dezbaterilor la Summitul pentru actiuni climatice convocat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, luni la New York.