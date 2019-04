Cum ar arata Pamantul daca s-ar topi toata gheata (Video). Deja ritmul in care dispare e "inspaimantator"

Ziare.

Iar un studiu recent facut public si citat de Science Alert , realizat de universitati din SUA, Franta, Olanda si Danemarca, a aratat ca topirea ghetarilor e de sase ori mai rapida decat in anii 80."Cand privim asupra mai multor decenii, cel mai bine ar fi sa luam loc pe un scaun inainte sa ne uitam la rezultate, pentru ca este putin inspaimantator sa constatam viteza cu care se produc schimbarile", a declarat cercetatorul francez Eric Rignot, de la Universitatea din California, coautor al studiului impreuna cu colegi din California, Grenoble, Utrecht si Copenhaga.E drept ca inca nu se poate vorbi despre o topire totala a ghetarilor, dar acest moment va veni. Nu in viata noastra, dar acest fenomen se va intampla la un moment dat.Business Insider a realizat o animatie mai mult decat graitoare, in care se poate vedea cum ar fi schimbata harta lumii, daca ghetarii ar disparea total.Nu doar insulele joase ar disparea sau orase precum Venetia, ci si orase mari, asa cum sunt Calcutta sau Shanghai, printre altele, numai acestea doua avand un total de 19 milioane de suflete, dupa cum aminteste Science Alert Si SUA ar fi cu mult mai mica. Cel putin cand vine vorba despre Florida, americanii si-ar lua "adio" de la ea.Vezi si Marele Canion de sub Antarctica, vinovat de topirea ghetarilor A.P.