Cum va afecta SUA incalzirea globala, pe care Trump o neaga: 300.000 de case vor fi inundate la fiecare doua saptamani

Cercetarea s-a axat pe schimbarile climatice si anticipeaza efecte ce se intind pe 30 de ani. Cele 300.000 de case amplasate pe coaste vor fi inundate cel putin o data la doua saptamani pe parcusul urmatorilor 30 de ani.Nivelul marilor va creste din cauza schimbarilor climatice, iar comunitatile de coasta sunt in pericol.Cercetatorii avertizeaza ca vor exista inundatii la cateva saptamani daca emisiile de gaze cu efect de sera nu vor fi reduse. Acest lucru va costa atat financiar, cat si emotional cei 500.000 de americani care traiesc in zonele de coasta."Impactul ar putea fi urias", spune Kristina Dahl, cercetator stiintific al Union of Concerned Scientists (UCS), citat de The Guardian UCS a folosit date federale obtinute in urma unui scenariu privind cresterea nivelului marii, realizat de Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica. De asemenea, au fost folosite si date de proprietate ale companiei imobiliare online Zillow pentru a cuantifica nivelul de risc din 48 de state situate la altitudine scazuta.Potrivit scenariului, in cazul in care emisiile cauzate de incalzirea globala nu sunt reduse, iar nivelul marilor continua sa creasca, 311.000 case din zonele de coasta ale SUA se vor confrunta cu inundatii, in medie, de 26 de ori pe an, in urmatorii 30 de ani.Pierderile s-ar multiplica pana la sfarsitul secolului, studiul avertizand ca aproximativ 2,4 milioane de case - estimate la o valoare de 3 trilioane de dolari - sunt puse in pericol.Statele situate la altitudine scazuta sunt cele mai expuse riscului: Florida (un milion de case), New Jersey (250.000 de case) si New York (143.000 de case).Nivelul oceanelor creste cu aproximativ 3 mm pe an din cauza incalzirii globale. De asemenea, topirea ghetarilor masivi din Groenlanda si Antarctica este un alt factor important, in special in conditiile in care, saptamana trecuta, un alt studiu a dezvaluit ca Antarctica a pierdut circa 3 miliarde de tone de gheata din 1992 pana in prezent, suficient pentru cresterea nivelului oceanelor cu aproape 8 milimetri, iar aceasta tendinta s-a accelerat dramatic in cursul ultimilor cinci ani.Iata aici mai multe detalii: Un studiu alarmant dezvaluie ca ritmul de topire a Antarcticii s-a triplat in ultimii cinci ani In acest context, amintim ca presedintele american Donald Trump a fost mereu sceptic in legatura cu incalzirea globala si chiar a sustinut ca fenomenul reprezinta o inventie a Chinei.