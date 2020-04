Cum va arata Polul Nord in cel mult 30 de ani. Aproape toate simularile spun asta

Ziare.

com

Conform analizei, care a presupus 128 de simulari pe 40 de modele climatice, toate realiste (poate cele mai putin realiste fiind tocmai acelea in care s-ar reduce emisiile de carbon la un nivel inferior celui din prezent) reiese ca Polul Nord va ramane cu certitudine fara gheata in timpul verii, inainte de 2050, arata IFL Science Conform unui raport publicat de Geophysical Research Letters, citat si de Science Alert , pana si oamenii de stiinta care au realizat studiul s-au aratat mirati de descoperire."Ne-a surprins cu adevarat si pe noi", a declarat autorul cercetarii, Dirk Notz, de la Universitatea Hamburg din Germania.Practic, din 128 de simulari, 101 au avut acest rezultat - gheata va ajunge sa mai acopere doar un milion de km patrati din apa, si asta inainte de 2050.Lasand la o parte cat e de importanta aceasta gheata pentru ecosistemul local (iar ursii polari sunt doar o parte a acestuia), pierderea ghetii din aceasta zona a lumii va avea efecte pentru tot globul.Practic, in lipsa ghetii care sa reflecte soarele, incalzirea globala se va accentua, zonele fierbinti absorbind si mai multa caldura decat pana acum.A.P.