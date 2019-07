Daca s-ar planta copaci pe o suprafata cat SUA, efectele ar fi incredibile

Ziare.

Cati ar trebui sa plantezi? Cel putin 1 trilion si asta repede! Cel putin asa arata un studiu recent realizat de Thomas Crowther, de la Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (ETH Zurich), si echipa sa.Ar putea parea multi, dar e doar o impresie. In cadrul cercetarii, in care au fost excluse orasele si zonele dedicate agriculturii, a reiesit ca planeta are circa 9 milioane de kilometri patrati pe care ii putem folosi pentru a planta arbori, arata LiveScience Daca ar fi plantati atatia, atunci dioxidul de carbon din atmosfera ar fi redus cu circa 25%, ajungandu-se la un nivel nemaintalnit in ultimii 100 de ani, se arata intr-un raport publicat de jurnalul Science.Rusia are cel mai mult spatiu de oferit - 1,5 milioane de kilometri patrati - urmata de SUA, cu 1 milion de kilometri patrati. Urmeaza Canada, cu 784.000 de kilometri patrati, Australia, cu 578.900 kilometri patrati, Brazilia, cu 497.000 de kilometri patrati, si China, cu 402.000 kilometri patrati.In total, ar rezulta o suprafata plantata cat SUA.De fapt, doar 10 milioane de kilometri patrati pe care s-ar planta copaci ar face ca temperatura sa scada cu 1,5 grade Celsius pana in 2050, arata un alt raport recent.Vezi si Tara in care elevii si studentii trebuie sa planteze cate 10 copaci pentru a deveni absolventi A.P.