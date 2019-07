E din ce in ce mai cald: In Alaska s-a ajuns la un record absolut de temperatura 32,2 grade

The Anchorage International Airport has just reached 89 degrees. The all time record high temperature for #Anchorage has officially been broken. The previous record of 85 degrees was set on June 14, 1969 (period of record 1952-2019) . #AKwx #RecordHeat - NWS Anchorage (@NWSAnchorage) July 5, 2019

UPDATE! At 5pm this afternoon, #Anchorage International Airport offically hit 90 degrees for the first time on record. #AKwx #RecordHeat - NWS Anchorage (@NWSAnchorage) July 5, 2019

Noul record al statului Alaska a fost inregistrat la statia de pe Aeroportul International din Anchorage, unde se fac masuratori exacte inca din anul 1952, fiind luata ca reper de meteorologi, relateaza Anchorage Daily News Recordul a fost doborat cu o prima temperatura de 89 de grade Fahrenheit (aproape 31,7 grade Celsius), dar dupa doua ore s-a ajuns chiar si la 90. Alte doua statii meteo din Anchorage, Campbell Creek Science Center si Merrill Field, au inregistrat recorduri similare - 91 si respectiv 90 de grade Fahrenheit.Temperatura medie normala pentru o zi de 4 iulie in Anchorage este de 65 de grade Fahrenheit (18,3 grade Celsius).Conform CNN , intreaga luna iunie a batut toate recordurile in statul Alaska, fiind cea mai calda din toate timpurile. Mai exact, temperatura medie a fost de 15,8 grade Celsius, fata de 12,8 in mod normal.Mai mult, luna iunie a fost a 16-a luna consecutiva in care media climatologica a fost depasita si tot in luna iunie s-a inregistrat si un record de uscaciune - doar 6% din cantitatea de precipitatii care se inregistreaza in mod normal.De altfel, autoritatile au luat masuri, printre care si interzicerea focurilor de artificii in anumite zone ale statului, in care exista riscul declansarii de incendii forestiere.