Ecologistii au aruncat balegar la summit-ul ONU pentru clima de la Madrid (Foto&Video)

Conduse de organizatia Extinction Rebellion, actiunile au fost programate sa coincida cu incheierea summit-ului COP25, la care negociatorii nu au fost capabili sa se puna de acord privind implementarea Acordului Climatic de la Paris din 2015."La fel ca rearanjarea scaunelor pe Titanic, masurarea dioxidului de carbon si negocierea Articolului 6 de catre COP nu corespund cu urgenta planetara cu care ne confruntam", a anuntat Extinction Rebellion intr-un comunicat, transmite Reuters.Un numar de 12 membri ai grupului au stat pe blocuri de gheata care se topeau, cu streanguri legate strans in jurul gatului, pentru a simboliza cele 12 luni pana la viitorul summit, cand Acordul de la Paris va intra intr-o faza majora de punere in aplicare.Atasat la gramada de balegar s-a aflat un mesaj scurt adresat liderilor: "the horseshit stops here" (rahatul asta se opreste acum)."Chiar daca vor ajunge la un acord tot nu va fi suficient. Este al 25-lea COP care are loc si nimic nu s-a schimbat", a spus o protestatara, Emma Deane, urcata pe un bloc de gheata cu fiica sa in brate.Purtatorul de cuvant al Extinction Rebellion, Ronan McNern, a subliniat totusi importanta umorului in fata crizei climatice."Din rahat cresc cei mai frumosi trandafiri. Speram ca membrii comunitatii internationale se vor uni pentru a crea un viitor frumos", a spus McNern.