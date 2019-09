Experiment sustinut de Bill Gates: Un nor chimic urias care sa combata incalzirea globala, dar cu posibile consecinte "ingrozitoare"

Ziare.

com

Un experiment la mare altitudine, sustinut de Bill Gates, ar putea fi una dintre cele mai radicale masuri prin care oamenii pot contracara incalzirea globala, noteaza CNBC Este vorba despre bioingineria solara, prin care se urmareste imitarea efectelor unei eruptii vulcanice masive. O astfel de solutie ar presupune desfasurarea a mii de avioane la mare altitudine, de unde sa imprastie tone de particule in jurul planetei pentru a crea un urias nor chimic, care ar reflecta o parte din lumina Soarelui inapoi in spatiu si ar reduce, astfel, intensitatea valurilor de caldura, a ritmului de crestere a nivelului marii si a furtunilor tropicale.Tehnologia se afla in prezent intr-un stadiu avansat de dezvoltare si costurile sunt accesibile. Problema este insa ca o astfel de interventie ar putea provoca schimbari majore ale modelelor climatice regionale si ar putea duce la disparitia cerului albastru."Consecintele ar putea fi ingrozitoare. Ele ar putea include fenomene precum foametea in masa, inundatii in masa si seceta care va afecta o parte foarte mare din populatie", considera Stephen Gardiner, autorul cartii "A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change".C.S.