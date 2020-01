Fenomenul care a cauzat disparitia in masa a vietii marine cu zeci de milioane de ani in urma se intampla din nou

Ziare.

com

Cu aproximativ 66 de milioane de ani urma, un asteroid urias a lovit Pamantul in apropiere de orasul mexican Chicxulub. Impactul a provocat un tsunami de proportii si alte fenomene, care au dus la randul lor la aparitia ploilor acide si la acidificarea la scara larga a oceanelor lumii, consecinta fiind disparitia in masa a celei mai mari parti a vietii marine si nu numai, potrivit lucrarii publicate in jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, citate de CNN O echipa de cercetatori condusa de Michael Henehan, postdoctorand la centrul de cercetare GFZ din Potsdam, a studiat cochiliile blocate in sedimentele care s-au format dupa prabusirea asteroidului, colectate din pesteri si rauri din Olanda, Mississippi si Texas, precum si din adancul oceanelor.Oamenii de stiinta au descoperit ca acestea au devenit foarte subtiri, ca urmare a scaderii puternice a pH-ului oceanelor, dupa 100 pana la 1.000 de ani de la impact. Acest lucru demonstreaza ca asteroidul este principala cauza a acidificarii oceanelor, fenomen care a dus la disparitia vietatilor marine. O intensa activitate vulcanica a fost considerata, de asemenea, o posibila cauza.In prezent, oceanele lumii devin din ce in ce mai acide, ca urmare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera. Cel putin un sfert din dioxidul de carbon eliberat in urma arderii combustibililor fosili ajunge in oceane, potrivit Programului privind Acidifierea Oceanelor de la NOAA.De la revolutia industriala, pH-ul oceanelor a scazut de la 8,2 la 8,1, iar oamenii de stiinta se asteapta ca pana la sfarsitul secolului sa vedem o scadere de 0,3-0,4 unitati pH.Conform cercetarilor echipei lui Henehan, pH-ul oceanelor a scazut cu 0,25 in urma cu 66 de milioane de ani.Acidificarea oceanelor afecteaza deja vietatile marine si, in absenta unor masuri privind reducerea emisiilor de carbon, oceanele ar putea deveni atat de acide pana in 2080, incat chiar si cei mai rezistenti corali s-ar putea eroda mai repede decat se pot reface.C.S.