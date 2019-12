Frontiera care dispare: Ghetarii din Alaska se retrag intr-un ritm record

Ziare.

com

Ghetarul Lemon Creek din Juneau, in cazul caruia inregistrarile dateaza din anii '40, a prezentat al doilea an consecutiv cu pierderi-record de masa, trei metri de gheata disparand din suprafata sa, a declarat pentru Reuters glaciologul Louis Sass de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite.Topirea s-a extins pana spre varf, a precizat Sass, unul dintre expertii care s-au deplasat la ghetarul de referinta pentru a face masuratorile de toamna."Acesta este un semn foarte rau pentru un ghetar", a indicat el notand ca topirea la altitudini mari presupune inexistenta unei acumulari de zapada care sa se compacteze in gheata si sa contribuie la compensarea pierderilor de la altitudini mai mici.In zona ghetarului Wolverine Glacier din Peninsula Kenai, la sud de Anchorage, pierderea de gheata observata a fost a doua cea mai insemnata inregistrata pana in prezent (din anii '60). Sass a explicat ca nu se poate compara cu setul-record din 2004 doar pentru ca o cantitate foarte mare parte din ghetar se topise deja. "Partea inferioara a disparut acum complet", a spus el.Topirea drastica a fost, de asemenea, raportata in Parcul National Kenai Fjords, pe care fostul presedinte american Barack Obama a vizitat-o pentru a atrage atentia asupra schimbarilor climatice. In acea regiune, ghetarul Bear, o populara atractie turistica, s-a retras cu aproape un kilometru in doar 11 luni, conform masurarilor din luna august, efectuate de Serviciul Parcului National."Este aproape ca si cum l-ai destupa si ar incepe sa se dezumfle", a spus Nate Lewis, un ghid din Seward.Chiar si unul dintre putinii ghetari din Alaska ce avansau, Taku, la sud-est de orasul Juneau, pierde in prezent din masa de gheata, intr-un ritm rapid. Deosebit de amenintatoare este mai ales altitudinea mare la care se inregistreaza topirea ghetii pe Taku, a atras atentia Mauri Pelto, care conduce Proiectul climatic al ghetarilor din North Cascades. In acest an, topirea de vara a afectat gheata de la altitudini de 1.450 de metri, cu 25 de metri mai sus fata de recordul precedent, stabilit anul trecut, a spus el.Se preconizeaza ca, odata cu retragerea sa, Taku va incepe sa piarda bucati mari de gheata, accentuand contributia, deja semnificativa, a statului Alaska la cresterea nivelului apelor, potrivit unui studiu semnat de Sass si Shad O'Neel, la randul sau glaciolog in cadrul Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite.Studiul urmeaza sa fie prezentat la conferinta anuala a Uniunii Geologice Americane care va avea loc saptamana viitoare in San Francisco, noteaza Reuters.Alaska a inregistrat cea mai calduroasa luna iulie inregistrata pana in prezent, iar tendinta a continuat."Alaska este pe cale sa inregistreze recordul pentru cel mai cald an, cu exceptia situatiei in care decembrie va fi mult mai rece decat se prevede", a declarat Brian Brettschneider, climatolog la Centrul International Fairbanks de Cercetari Arctice din cadrul Universitatii din Alaska.Ghetarii din Alaska reprezinta mai putin de 1% din cantitatea terestra de gheata din lume. Insa topirea ghetarilor contribuie cu aproximativ 7% la apa care creste nivelul marilor si oceanelor, potrivit unui studiu publicat in 2018 in jurnalul Geophysical Research Letters al carui coautor a fost O'Neel.Citeste si Primavara extrem de calduroasa din Alaska e fatala: A omorat si oameni, si animale