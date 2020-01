Greta Thunberg a protestat la Lausanne, alaturi de mii de tineri, fata de schimbarile climatice

Ziare.

Thunberg a aparut in orasul elvetian spre amiaza, inconjurata de tineri care scandau sloganuri cum ar fi "Fara natura nu exista viitor" sau "1, 2, 3 grade - crima impotriva umanitatii", pentru a atrage atentia asupra incalzirii globale.Manifestantii au aclamat sosirea tinerei suedeze, dupa care au pornit prin oras avand in fata un banner cu textul "Sa schimbam sistemul, nu clima".Conform gruparii elvetiene Greva Pentru Clima, la mars au participat circa 15.000 de persoane, cu ocazia primei aniversari a miscarii greviste ecologiste din Elvetia.Thunberg mai manifestase la Lausanne si in august anul trecut, iar apelurile ei au avut ecou in Elvetia, apreciaza AFP: mai multe orase si cantoane au proclamat "starea de urgenta climatica", iar zeci de mii de oameni au participat la demonstratii; la Berna, la sfarsitul lui septembrie, s-au adunat 100.000 de protestatari.De la Lausanne, Thunberg urmeaza sa mearga la Davos, unde va participa pentru al doilea an consecutiv la cunoscutul Forum din localitate, unde se reunesc lideri politici si oameni de afaceri de talie internationala. Ea le va cere din nou acestora sa actioneze impotriva schimbarilor climatice.La Davos, Thunberg s-ar putea intalni cu Donald Trump, cu care a schimbat de mai multe ori mesaje pe Twitter; presedintele Statelor Unite este asteptat la Forum in 21 ianuarie.Nu este inca sigur nici daca tanara va participa la un mars de circa 40 de kilometri al militantilor ecologisti elvetieni, in perioada 18-21 februarie, de la Landquart pana la Davos. Autoritatile din Elvetia au autorizat doar primele doua etape ale marsului, insa activistii si-au anuntat intentia sa mearga pana la capat, eventual urmand trasee de drumetie.