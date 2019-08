Greta Thunberg, fata de 16 ani care a generat o miscare globala si a devenit un simbol

Nasterea unei miscari globale

#fridaysforfuture

Discursuri la ONU, in Davos, Paris si Londra

Premii si celebritate

Mult respect, multa dusmanie

Fara emisii peste Atlantic

Ziare.

com

In dimineata zilei de 20 august 2018, prima zi de scoala in Suedia dupa vacanta de vara, Greta Thunberg, atunci in varsta de 15 ani, a fost poate pentru ultima oara in viata ei o persoana privata. Atunci ea s-a postat in fata Parlamentului Suediei din Stockholm cu un afis de carton pe care scrisese "Skolstrejk for klimatet", adica: "Greva scolara pentru clima".Timp de trei saptamani, pana la alegerile legislative din Suedia in septembrie 2018, Greta Thunberg nu s-a prezentat la scoala. Ulterior, si-a continuat greva in zilele de vineri. Ea a anuntat ca va continua sa boicoteze cursurile pana cand guvernul suedez va incepe sa respecte prevederile tratatului climatic de la Paris. Pe contul ei de Twitter, ea si-a numit actiunea "Fridays For Future".Deja in primul protest de vineri s-au alaturat Gretei Thunberg peste 30 de persoane in fata Reichstag-ului suedez. Au urmat greve scolare in alte orase din Suedia, dar si in alte tari precum Germania, Belgia, Marea Britanie si altele.Pana la jumatatea lui martie 2019, protestele pro-clima sub hashtag-uls-au transformat intr-o miscare globala, cu greve pe toate continentele. Fata acestei miscari este Greta Thunberg. Pentru multi activisti, ea a devenit un fel de imagine-simbol.In natiunile industrializate exista deja un interes ridicat pentru problemele de mediu, cu diverse curente precum plogging, veganismul sau miscarea Zero-Waste. Dar refuzul Gretei Thunberg de a se prezenta la cursuri a parut sa fie imboldul de care avea nevoie aceasta revolutie care i-a mobilizat pe tinerii din lumea intreaga sa iasa pe strada pentru a manifesta in favoarea protejarii climei.In doar trei luni, initiatoarea acestor proteste pentru clima a devenit atat de cunoscuta incat la inceputul lui decembrie a tinut un discurs la summit-ul climatic al ONU de la Katowice, in Polonia. Publicului numeros prezent i-a transmis fara trac mesajul ei ferm: "Biosfera noastra este jertfita pentru ca bogatii din tari precum cea din care vin eu sa poata sa traiasca mai departe in lux".Cateva saptamani mai tarziu, Greta Thunberg a vorbit la Forumul Economic Mondial de la Davos : "Vreau sa intrati in panica. Vreau sa simtiti si voi aceeasi frica pe care o simt eu in fiecare zi. Si vreau sa actionati ca si cum casa noastra ar fi cuprinsa de flacari. Pentru ca atat de grava este situatia".Au urmat discursuri in comisia de mediu a Parlamentului European de la Strasbourg, in Adunarea Nationala a Frantei si in Parlamentul de la Londra. Peste tot, eleva a vorbit despre viitorul sumbru care ne-ar astepta, potrivit oamenilor de stiinta, daca nu se iau masuri decisive impotriva incalzirii globale.Thunberg nu a parut prea emotionata la intalnirile cu personalitati mondiale precum papa Francisc, secretarul general al ONU Antonio Guterres, actorul Arnold Schwarzenegger sau fostul presedinte american Barack Obama. Ea si-a transmis cu fiecare ocazie mesajul.Fata de 16 ani a primit numeroase premii, a fost declarata personalitatea feminina a anului in Suedia si a fost chiar propusa pentru premiul Nobel pentru Pace. Revista americana "Times" a inclus-o pe Greta Thunberg printre cele mai importante 100 de personalitati in anul 2019.Intr-un interviu pentru o televiziune, Greta a admis insa ca nu se simte prea confortabil sa fie in centrul atentiei. "Dar nu pot sa ma plang, singura m-am adus in aceasta postura. Si nu ma deranjeaza sa platesc acest pret, atat timp cat actiunile mele schimba ceva".Prin protestele sale initiale, sub forma grevelor scolare, Greta Thunberg a realizat ceea ce numeroase summit-uri climatice si multiple avertismente din partea cercetatorilor nu au reusit: sa aduca protectia climei foarte sus in dezbaterea publica internationala si sa-i puna serios sub presiune pe politicienii din toata lumea.Partidele ecologiste au inregistrat rezultate mult mai bune la alegerile europene din mai 2019.Chiar daca spune ca nu ii place sa fie in centrul atentiei, Thunberg stie insa foarte bine sa-si puna in scena aparitiile. Mesaje pe Twitter la fiecare calatorie cu trenul, fara selfie-uri tipice de adolescenta, ci imagini de promovare a transportului nepoluant.O asemenea prezenta ampla intampina desigur si o mare rezistenta. Pe Internet, eleva este de multe ori atacata, mai ales de partide populiste de dreapta care resping ideea schimbarilor climatice. Critici vin si din tabara conservatoare, de exemplu, in Germania. Thunberg este ironizata de politicieni ca secretarul general al CDU Paul Zimiak si de liderul liberalilor din FDP Christian Lindner, care sustin ca o fata de 16 ani nu este capabila sa inteleaga contextul global.Nu putini se folosesc si de sindromul Asperger de care sufera Greta pentru a sustine ca fata ar fi o victima naiva si supusa a lobby-ului ecologist.Aceasta ura, plus prezentarea falsa a faptelor ar intrista-o pe Thunberg, dupa cum a admis intr-un interviu la postul TV german ARD. "Dar reactiile dure arata ca actiunile noastre au atins un punct sensibil si au efect. Ceea ce este un lucru bun".Ea crede ca datoreaza tenacitatea de care da dovada tocmai sindromului Asperger. "Daca nu as avea Asperger, toate acestea nu ar fi fost posibile. Dar eu sunt altfel, vad lumea din alta perspectiva - in negru si alb. Cand ceva este important pentru mine, atunci ma implic 100%".Pentru a se concentra total pe lupta ei pentru clima, eleva si-a luat un an sabatic de la scoala, unde va reveni abia anul viitor.Thunberg calatoreste de regula cu trenul sau cu automobilul electric. De la implinirea varstei de 12 ani, se hraneste vegan si si-a convins si familia sa nu mai manance carne si sa nu mai circule cu avionul - acest ultim aspect a fost deosebit de greu pentru mama ei, de profesie cantareata de opera.Greta Thunberg are acum un nou mijloc de transport nepoluant: la jumatatea lui august ea a inceput sa navigheze cu iahtul "Malizia II" cu destinatia America, pentru a participa la summit-ul climatic al ONU din septembrie de la New York si la conferinta climatica anuala din decembrie din Chile. Curentul electric necesar la bord este produs prin panouri solare si turbine subacvatice.Oferta de calatorie a venit chiar de la echipajul acestui iaht sportiv, format din navigatorii germani Boris Herrmann si Pierre Casiraghi, fiul printesei Caroline de Monaco. La bord se mai afla tatal Gretei Thunberg si un cameraman. Calatoria va dura cam doua saptamani.Chiar daca traversarea Atlanticului in acest fel este departe de a fi un exemplu de urmat pentru masele de calatori, actiunea are un mare caracter simbolic. Gestul dovedeste inca o data consecventa ferma a Gretei Thunberg. Daca va fi la fel de tenace si in fata raului de mare, ramane de vazut.