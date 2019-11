Greta Thunberg va avea o emisiune la BBC Radio

Ziare.

Adolescenta in varsta de 16 ani, simbol al luptei fata de incalzirea climatica, in carti la premiul Nobelul pentru Pace 2019 , este una dintre cele cinci personalitati care vor coordona aceasta emisiunea radio foarte ascultata in Regatul Unit intre Craciun si Anul Nou.Greta Thunberg se va intalni cu mai multe personalitati care lupta contra incalzirii climatice si cu lideri indigeni. Adolescenta a sugerat chiar reportaje in Antarctica si Zambia si un interviu cu Mark Carney, guvernatorul Bancii Angliei.Brenda Hale, presedinta Curtii supreme britanice, care a decis drept "ilegala" decizia premierului conservator Boris Johnson de a suspenda Parlamentul, va fi de asemenea redactor-sef al programului intr-una din zilele dintre Craciun si Revelion.Alti redactori-sefi temporari, artistul Grayson Perry, rapperul "George The Poet" si Charles Moore, fost redactor-sef al cotidianului The Daily Telegraph, vor vorbi despre libertatea de expresie.Printre precedentii redactori-sefi ai emisiunii s-au numarat: printul Harry , actrita Angelina Jolie sau profesorul Stephen Hawking.