Greva mondiala pentru mediu: 1.000 de adunari sunt preconizate pentru vineri in circa 100 de tari

Pana acum, apelul la mobilizare saptamanala, lansat de activista suedeza, care, din vara, afiseaza in fiecare zi de vineri, in fata Parlamentului din Stockholm, o pancarta cu indemnul la greva in scoli, a fost urmat in cateva tari, in special in Belgia si Germania, unde mii de tineri au manifestat, scrie miercuri AFP.Dar pentru aceasta "greva mondiala pentru viitor" din 15 martie, liceenii si studentii se pregatesc sa-si paraseasca salile de clasa din Sidney pana la Paris, de la Tokyo la Montreal, din Hong Kong la Kampala."Facem greva pentru a spune guvernelor noastre sa-si faca temele si sa ne arate dovezi", sustine apelul publicat pe Facebook.Fata cere dovezi ca lumea adopta masurile necesare pentru a limita incalzirea la maximum +2 grade Celsius in raport cu era preindustriala, asa cum prevede Acordul de la Paris. Pentru ca, pana acum, "eu nu am auzit nicio promisiune concreta din partea liderilor", mentiona recent Greta Thunberg."Ei spun doar ca vor incerca sa faca tot ce pot", dar aceasta nu este suficient deoarece "casa noastra arde": "Vreau sa incepeti sa va panicati", a subliniat adolescenta de 16 ani.Conform FridaysforFuture (Vineri pentru Viitor), numele miscarii acestei noi muze a mediului, peste, insa este greu de stiut, noteaza AFP, daca vor fi mai mult de o mana de tineri in multe dintre aceste orase."Acest moment este foarte important, nu doar in ce priveste numarul tinerilor care vor face greva, ci si in raport cu discutiile pe care le va provoca in familii, intre prieteni si in scoli", comenteaza Karen O'Brien, sociolog la Universitatea din Oslo."Testul miscarii nu va fi dimensiunea multimii ce va fi mobilizata pe 15 martie, ci va consta in actiunile luate in societate ca raspuns la criza climatica", a continuat aceasta.Greve scolare pentru a solicita actiuni de combatere a schimbarilor climatice sunt planificate vineri in peste 1.000 de orase din 89 de tari, anuntau luni organizatorii, citati de agentia dpa."In aceasta dimineata, 89 de tari si 1.057 de locuri! Putem sa ajungem la o suta de tari pana vineri?", a scris luni, pe Twitter, Greta Thunberg.Protestele ar urma sa aiba loc in fata primariilor si a parlamentelor nationale din orase din toata lumea.La inceputul lunii decembrie, o tanara suedeza in varsta de 15 de ani, Greta Thunberg, a uimit opinia publica in timpul Conferintei Anuale a Organizatiei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP24) desfasurata la Katowice (Polonia), cu pledoaria sa pentru generatiile viitoare. Fata a devenit o persoana marcanta printre tinerii care se mobilizeaza din ce in ce mai mult pentru clima peste tot in lume, cerandu-le decidentilor politici si intreprinderilor sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera.Aceasta manifestatie are loc in ziua in care in Romania este organizat protestul de 15 minute pentru autostrada care a capatat proportii neasteptate. Iata cine s-a alaturat