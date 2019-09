Azi e greva mondiala pentru mediu: Peste 4.000 de evenimente anuntate, in circa 140 de tari

Ce companii mari participa

Greva globala pentru clima este a treia dintr-o serie de demonstratii la nivel mondial organizate de elevi si este condusa de Greta Thunberg, in varsta de 16 ani, transmite Reuters.La demonstratiile din aceasta luna nu participa numai elevi, ci si organizatii de munca si umanitare, organizatii de mediu si angajati ai unora dintre cele mai mari branduri.Potrivit elevei suedeze Thunberg, care se afla la New York inaintea Summit-ului pentru Actiune in Domeniul Climei al Natiunilor Unite, care va avea loc pe 23 septembrie, aproximativPrin intrarea in greva pe 20 septembrie si 27 septembrie, in mai multe tari, protestatarii spera sa puna presiune pe politicieni si autoritati pentru a actiona in problemele legate de clima.Intr-o opinie exprimata la CNN, adolescenta Katie Eder, co-fondatoare si director executiv al Coalitiei Viitorului (Future Coalition), a afirmat ca schimbarile climatice "sunt focul de avertisment pe care liderii politici americani se fac ca nu il vad"."Vineri, facem greva pentru un Nou Acord Verde; pentru oprirea imediata a proiectelor cu combustibili fosili pe pamantul indigenilor; pentru dreptatea mediului; pentru protejarea si refacerea naturii si pentru agricultura durabila. Facem greva pentru noi insine, pentru prietenii si familia noastra, pentru copiii care traiesc peste drum de noi. Facem greva pentru ca trebuie sa o facem", a afirmat adolescenta de 19 ani.In luna martie, peste 1,6 milioane de oameni au participat la prima Greva Globala pentru Clima, pentru a cere actiuni transformatoare in criza schimbarilor climatice.Miscarea globala a tineretului a cerut adultilor sa li se alature de aceasta data, iar multi au spus ca vor raspunde acestei chemari.Peste 1.500 de angajati ai Amazon au promis ca vor participa, iar angajati ai Microsoft au spus la randul lor ca se vor alatura protestului.a scris pe Twitter in aceasta luna: "Angajatii Microsoft se vor alatura milioanelor de oameni din jurul lumii prin participarea la greva globala pentru clima a tinerilor de pe 20 septembrie, pentru a cere sfarsitul erei combustibililor fosili".Brandul de hainea anuntat ca va opri vineri activitatea, pentru a permite angajatilor sa se alature grevei. Magazinele Patagonia din Italia si Olanda vor fi inchise pe 27 septembrie, iar cele din Elvetia pe 28 septembrie.Intre organizatiile de munca participante la protest se numara, care a anuntat ca 380 de angajati ai, din portul Botany din Sydney, vor opri lucrul vineri, de la ora locala 10:00 la 14:00, pentru a participa la greva pentru clima, in timp cedin Marea Britanie a cerut membrilor sai sa sustina aceste proteste.In Victoria, Australia, elevii si angajatii din sectorul public sunt incurajati sa faca greva.In New York, 1,1 milioane de elevi vor putea sa nu mearga la scoala vineri, primaria anuntand ca nu va-i penaliza pe cei care participa la greva, dar a aratat clar ca elevii au nevoie de acordul parintilor."New York-ul sustine tinerii. Ei sunt constiinta noastra", a scris primarul Bill de Blasio pe Twitter.Oamenii vor demonstra in Manhattan de la ora 12:00., cand o serie de tineri activisti pentru clima vor sustine discursuri, inclusiv Thunberg, care a navigat pana la New York pentru a participa la UN Climate Action Summit.Thunberg a avut nevoie de 15 zile pentru a travera Atlanticul, de la Plymouth, in Marea Britanie, la New York. Ea a calatorit cu o ambarcatiune cu emisii zero, pentru a reduce impactul calatoriei asupra mediului, potrivit unui comunicat al echipei sale.Adolescenta, care in luna august a inceput sa protesteze singura in fata Parlamentului suedez, in fiecare vineri, a devenit imaginea unei miscari a activistilor tineri pentru clima.In aceasta saptamana, Thunberg s-a intalnit cu fostul presedinte Barack Obama si a spus politicienilor americani ca nu fac destule eforturi pentru a combate schimbarile climatice.Thunberg a fost invitata sa vorbeasca la summit-ul ONU de catre secretarul general al Natiunilor Unite Antonio Gutteres, care a cerut sefilor de guverne sa nu vina cu discursuri, ci cu planuri pentru ceea ce a numit o urgenta climatica.Potrivit Financial Times, economii majore, precum Australia si Japonia, nu vor fi invitate sa vorbeasca la summit, deoarece continua sa sprijine industria carbunilor, ceea ce intra in contradictie cu obiectivele lui Gutteres.Tratatul de la Paris, semnat in 2015 de 195 de tari, obliga guvernele sa limiteze cresterea temperaturilor globale la "mult sub" 2 grade Celsius si sa tinda catre 1,5 rade Celsius. Statele Unite s-au retras din acordul de la Paris in 2017.In 2017, Obama a criticat decizia lui Trump, afirmand intr-un comunicat ca acordul are rolul sa "protejeze lumea pe care o lasam copiilor nostri".