Hawaii interzice anumite produse de plaja pentru a salva coralii

Mai multe studii au dezvaluit ca anumite substante chimice din astfel de produse sunt daunatoare pentru ecosistemele din ocean. Acum, dupa ce Parlamentul din Hawaii a adoptat un proiect de lege, statul urmeaza sa devina primul din SUA care interzice vanzarea produselor de protectie solara ce contin oxibenzona si octinoxat, scrie BBC Aceste substante afecteaza grav mediul marin, potrivit unui studiu realizat de Haereticus Environmental Laboratory, o organizatie nonprofit din Statele Unite. Specialistii arata in lucrare ca substantele au fost identificate in ocean, in conditiile in care produsele in care acestea se gasesc nu sunt rezistente la apa si se transfera imediat de pe pielea unei persoane in apa.Cercetarea arata ca, odata transferate in apa, cele doua substante ajung la coralii tineri, contribuind la albirea acestora. Fenomenul de albire a coralilor are loc atunci cand o crestere a temperaturilor din apa omoara algele din interiorul recifelor, decolorand coralii si distrugand substantele nutritive care sustin si alte vieti marine.Hawaii va interzice vanzarea si distribuirea oricarui agent de protectie solara care contine cele doua substante chimice - oxibenzona si octinoxat - fara prescriptie medicala de la un medic autorizat.Dupa ce a trecut de Parlamentul statului, proiectul de lege ajunge pe masa guvernatorului insulei Hawaii, David Ige. Daca o semneaza, legea va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.A.D.