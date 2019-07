Un amplu studiu arata efectele incalzirii in marile orase: In 2050, clima la Londra va fi ca la Madrid, iar in Paris ca in Canberra

Ziare.

Schimbarile vor fi si mai radicale in cazul regiunilor tropicale. Orase mari precum Kuala Lumpur, Jakarta si Singapore vor suferi din ce in ce mai des din cauza fenomenelor meteo extreme, conform studiului publicat de revista stiintifica PLOS ONE, realizat de o echipa de cercetatori de la universitatea ETH Zurich.Acestia au studiat vremea din 520 de mari orase din intreaga lume, luand in calcul 19 variabile, printre care temperatura si precipitatiile, informeaza joi AFP.Pentru aceste estimari, oamenii de stiinta de la universitatea elvetiana au folosit in mod deliberat perspectiva optimista, adica cea in care emisiile de dioxid de carbon se vor stabiliza pana la mijlocul secolului pentru a putea limita cresterea temperaturii medii a globului la 1,4 grade Celsius, in comparatie cu perioada preindustriala (la ora actuala, cresterea este de aproximativ +1 grad Celsius).Echipa a comparat apoi rezultatele obtinute pentru marile orase pentru ca schimbarile anticipate sa poata fi percepute mai tangibil.In 2050, orasele din emisfera nordica vor semana din punct de vedere climatic cu cele care se situeaza acum fata de ele la 1.000 km inspre sud.Cele care se gasesc la Ecuator nu vor resimti o incalzire majora a climei, dar, in schimb, vor avea parte de mai multa seceta si de ploi.Autorii studiului au ajuns la concluzia ca 77% din orasele planetei vor suferi schimbari "frapante" ale climei, iar restul se vor confrunta cu "noutati" in domeniul climei.Europa va avea veri si ierni mai calde, in medie cu 3,5 - 4,7 grade Celsius.Un cercetator belgian care face parte din echipa care a realizat studiul, Jean-Francois Bastin, a declarat pentru AFP ca nu este sigur ca in 2060 in tara sa mercurul din termometre va mai scadea sub zero, conditie necesara pentru activarea semintelor de grau."Obiectivul articolului urmareste ca toata lumea sa inteleaga consecintele schimbarilor climatice", a subliniat Jean-Francois Bastin.