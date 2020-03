Incalzirea globala: Jumatate dintre plajele de nisip din lume ar putea sa dispara pana in 2100

Ziare.

Chiar daca omenirea reduce drastic emisiile de gaze cu efect de sera responsabile de incalzirea climatica, peste o treime din litoralul nisipos este amenintat, potrivit acestui studiu.Disparitia acestuia va avea consecinte in ceea ce priveste activitatile turistice, dar nu doar atat. "In afara turismului, plajele de nisip ofera deseori primul mecanism de protectie impotriva furtunilor si inundatiilor si fara acestea, impactul evenimentelor climatice extreme va fi probabil mai mare", a avertizat Michalis Vousdoukas, conducatorul studiului, cercetator in cadrul Centrului comun de cercetare al Comisiei Europene, care a adauga "trebuie sa ne pregatim".Plajele de nisip ocupa peste un sfert din suprafata litoralului la nivel mondial si se situeaza frecvent in regiunile cu cel mai mare numar de locuitori. Acestea sunt periclitate de fenomenul eroziunii provocat de noile constructii, cresterea nivelului marilor, furtunilor, care ameninta infrastructuri si vieti.Australia ar putea fi tara cel mai grav afectata, cu aproape 15.000 de kilometri de plaje de nisip care vor fi sterse de pe harta in 80 de ani, urmata de Canada, Chile, Statele Unite. Mexic, China, Rusia, Argentina, India si Brazilia se afla de asemenea pe lista tarilor afectate.Studiul cercetatorilor a luat in calcul doua scenarii, cel ''mai grav'', in care emisiile de gaze cu efect de sera vor continua in ritmul actual, sau un altul, in care incalzirea globala este limitata la 3 grade Celsius, un nivel de asemenea ridicat.In cel mai grav scenariu, 49,5% dintre plajele de nisip ar disparea, echivalentul a circa 132.000 de kilometri de coasta. In celalalt caz, circa 95.000 de kilometri ar fi vizati.Grupul de experti al ONU in domeniul climei (GIEC) estimeaza, intr-un raport publicat in septembrie, ca oceanele ar putea creste cu 50 de centimetri pana in 2100 in cel mai bun caz si cu 84 de centimetri in cel mai pesimist scenariu. Numerosi oameni de stiinta cred, cu toate acestea, ca prognozele sunt optimiste.