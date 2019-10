Incalzirea globala: Lasati "eco-marxismul", solutiile sunt capitaliste!

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

Ziare.

com

Vezi si 7 argumente si dovezi despre incalzirea globala Vad in Romania unii dintre oamenii care se considera conservatori sau libertarieni cum adopta fara sa se gandeasca toate tezele dreptei conservatoare americane pe tema incalzirii globale. A nu se intelege ca toti conservatorii si libertarienii sunt asa, ma refer doar la cei pe care un jurnalist ii denumea, superb, "dreapta maimutarda", pentru modul in care imita precum maimutele orice vine de peste Ocean.Fenomen care e la fel de valabil si la stanga sau la centru, poti gasi acolo destui care adopta tezele "idolilor", ca doar suntem o societate cu complexe de inferioritate si fara suficiente resurse intelectuale pentru o asemenea dezbatere. De altfel, multi adopta teza corecta a incalzirii globale din mimetism, nu inteleg stiinta din spatele ei. Intamplator, sustin teza corecta.Mai e si un alt factor: Foarte multi oameni din zona de opozitie fata de subiectul incalzirii globale produse de om cred ca pentru a opri efectele grave produse de acest fenomen e nevoie de o limitare a libertatii, de totalitarism, de o implicare masiva a statului in vietile oamenilor si in economie.Vad chiar discutii despre cum presiunea pentru combaterea incalzirii globale este, toata, un asa-zis fenomen "eco-marxist". Desigur, avem si asa ceva, cativa bezmetici prin Occident, dar a nu se confunda cu efortul onest de a opri sau atenua incalzirea globala, care e mult mai mare. De altfel, e amuzant ca orice lucru stupid poate fi invocat adaugandu-i-se "marxism" in coada, asa cum a fost la referendumul din 2018.Nu, solutiile pentru combaterea incalzirii globale nu sunt nici comuniste, marxiste, totalitare sau cum vreti. Nu, nu inseamna ca trebuie sa renuntam la stilul nostru de viata si sa ne intoarcem la comuna primitiva.De altfel, revenind la totalitarism/comunism, Uniunea Sovietica era mai poluanta si emitea mai multe emisii de carbon raportat la gradul de industrializare decat toate statele capitaliste. Nu emitea per total atatea emisii pe cat de mare era doar pentru ca nu era la nivelul de dezvoltare economica per capita al celorlalte. Altfel, gigantii sai industriali erau printre cei mai nocivi pentru atmosfera, pentru ca nu erau nevoiti sa economiseasca resurse precum cei din Vest, nu se bazau pe calculele profitului si pe mecanismele pietei.Asta poate fi usor observat si in Romania, de la Oltchim la Sidex.De retinut aceasta idee:Si poate mult mai mult. Sa facem un exercitiu de imaginatie: Cum ar fi daca am eficientiza energetic jumatate din cele peste 8 milioane de cladiri din Romania, astfel incat sa nu mai arda atat de mult carbune, gaz sau lemn?Azi, peste 90% din ele "arunca" bani pe fereastra, fiind ineficiente energetic. Hai sa zicem ca ard cu 30-50% mai putina energie, perfect realizabil. Am avea bani ramasi in buzunarele oamenilor (facturi mai mici) si un aer mult mai curat, ceea ce ar insemna miliarde de euro economisite la capitolul sanatate, printre altele. Apropos, conform Comisiei Europene, mor anual 23.000 de romani din cauza poluarii aerului.Am avea si o crestere enorma a pietei materialelor de constructii, a echipamentelor care reduc consumul de energie precum becurile electrice, pompele de caldura, geamuri inteligente si asa mai departe, implicit a locurilor de munca si a economiei per total. Seful campaniei Renovate Europe, Adrian Joyce, spunea ca renovarile au potentialul de a fi "cel mai mare creator de slujbe la nivel european".Cum ar fi daca mai multe din fabricile din Romania si-ar reduce pierderile de energie, enorme in cazurile celor cu tehnologie invechita? Ar fi fabrici ai caror proprietari ar avea mai multi bani pentru investitii si ar avea produse mai competitive pentru ca le-ar scadea costurile de productie.Cum ar fi daca am avea mai multe trenuri ultraeficiente energetic, mai multe autovehicule electrice gen Tesla?Cum ar fi daca am avea o industrie a regenerabilelor cu adevarat solida? In America, energia produsa de regenerabile este mai ieftina decat 75% din cea produsa de carbune . Iar trendul asta il vedem peste tot in lume, potentat si de o mini-revolutie a bateriilor pentru stocare. In 2010, 1% din mixul de energie al SUA era produs de regenerabile. In aprilie 2019, deja se producea mai multa energie din surse regenerabile decat din carbune Unde e dificultatea, de ce nu facem asta, daca e atat de benefic pentru economie? Pe scurt, in multe locuri facem asta, dar (poate) nu destul de repede.Pe de alta parte, sunt investitii care pot aduce bani buni, insa de multe ori nu ai banii respectivi acum sau, pur si simplu, nu ai cunostintele necesare. Un aspect de retinut e si ca aceste investitii nu aduc intotdeauna bani atat de repede, desi aduc bani mai multi pe termen lung.Partial, de aceea, inca exista retineri de a investi atat de mult (mai ales cand nu ai mult capital) si o nevoie de predictibilitate.Predictibilitate care incepe sa apara. Deja la nivel european am avut, in 2018, doua directive importante pe tema energiei si eficientei energetice: Directiva pentru Eficienta Energetica si Directiva pentru Performanta Energetica a Cladirilor, ambele revizuiri mai solide ale unor directive anterioare mai putin ambitioase.Avem si acel "Green New Deal" pe care il pregateste Comisia Europeana, care suna incurajator, mai ales in conditiile unei majoritati pro-tranzitie energetica atat in Parlamentul European, cat si in Consiliul UE sau Consiliul European. Exista si discutii serioase despre transformarea Bancii Europene de Investitii (sau a unei parti din ea) in "Banca pentru climat", dedicata tranzitiei energetice.De ce se intampla lucrul asta? Pentru ca se pot face bani foarte buni din combaterea incalzirii globale, dar si pentru ca beneficiile colaterale, de la sanatate la eficienta energetica, sunt importante. E nevoie insa a face virajul suficient de repede si suficient de inteligent.In concluzie, combaterea incalzirii globale nu numai ca nu e anticapitalista, daca nu luam in seama cativa radicali care vor pune placa asta in orice situatie, ci chiar contribuie la pastrarea stilului nostru de viata, libertatii si fortelor pietii.Pentru ca, daca nu vom avea eco-marxisti, sigur vom avea tot mai multi eco-radicali. Vom avea tot mai multi refugiati pe motive climatice (inundatii, desertificare), conflicte pe tema surselor de apa si impact economic ce nu are cum sa nu produca tulburari in societate.Schimbarea climei, fie ca accepti varianta extrema sau una mai blanda, nu are cum sa nu aiba efecte. Cel mai inteligent e sa le combati, pastrand in acelasi timp o economie deschisa si performanta. Este prima conditie a pastrarii democratiei si libertatii.