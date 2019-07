Incalzirea globala loveste grav intr-o specie: Este inspaimantator sa gasim atatea animale moarte

Ziare.

com

Nu exista nicio indoiala ca animalele au murit de foame, pe fondul schimbarilor climei, spun expertii de la Institutul Polar norvegian (NPI), arata Science Alert In plus, ramasitele animalelor arata clar semne de subnutritie, adauga acestia."E inspaimantator sa gasim atatea animale moarte. Este un exemplu clar al modului in care incalzirea climatica afecteaza natura", a declarat Ashild Onvik Pedersen.In aceasta regiune traiesc reni din subspecia Rangifer tarandus platyrhynchus, cu picioare mai scurte si capete mai mici, rotunjite. Masculii sunt un pic mai mari decat femelele, masurand 1,6 metri lungime si cantarind circa 90 de kilograme.Dar ce s-a intamplat in regiune de a adus atata moarte? Schimbarea climei a venit cu temperaturi mult mai mari decat de obicei in Svalbard. Acest lucru s-a tradus prin ploi, care au cazut mai cu seama in luna decembrie a anului trecut. Insa dupa aceste ploi, a venit un val de frig, ce a facut ca apa care mustea deasupra solului sa inghete. A inghetat tot, iar animalele nu au mai putut ajunge la vegetatie.Infometate, au ajuns sa sape gauri in gheata de la tarm, pentru a gasi alge. Insa acest tip de hrana nu e unul obisnuit pentru reni, avand si foarte putine elemente nutritive. Iar rezultatele, iata, se vad acum.Citeste si Tot mai negi incalzirea globala? Uite dovada oferita de NASA - 140 de ani in 36 de secunde (Video) A.P.