Insulele din Pacific care se adapteaza schimbarilor climatice: Se inalta si se misca, pentru a nu disparea

State insulare, cum ar fi Tuvalu, Tokelau sau Kiribati, nu depasesc nivelul marii decat cu cativa metri. Acestea sunt considerate cele mai vulnerabile la efectele incalzirii globale, iar locuitorii lor se tem ca vor fi nevoiti sa isi paraseasca locuintele din cauza nivelului in crestere al apelor, relateaza marti AFP.Insa, conform unui studiu realizat de oameni de stiinta neozeelandezi, britanici si canadieni, aceste insule "reactioneaza in maniera morfodinamica" la mediu, deoarece sunt constituite din schelete ale organismelor coralifere minuscule mai degraba decat din roca solida.Potrivit cercetatorilor, acest tip de insula se transforma treptat in plaja, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra strategiei privind schimbarile climatice in tarile vizate.Murray Ford, coautor al studiului si cercetator la Universitatea din Auckland, a declarat ca aceste insule sunt mai rezistente decat se credea anterior. "Repercusiunile asupra diferitelor insule variaza. In timp ce unele zonele devin de nelocuit, altele se vor adapta la cresterea nivelului apelor", a afirmat el intr-un comunicat."Va fi de datoria guvernelor si a populatiilor sa decida ce strategie vor adopta, insa estimam ca acest studiu evidentiaza faptul ca natura este un model de adaptare, iar populatiile insulare ar putea sa se adapteze la randul lor", a adaugat Ford.Studiul a fost publicat saptamana aceasta in Geological Society of America.Cercetatorii au creat o macheta la scara 1/50 a insulei Fatato din arhipelagul Tuvalu si un mecanism de simulare a valurilor pentru a testa impactul cresterii nivelului apelor si a furtunilor provocate de schimbarile climatice. Ei au descoperit ca punctul cel mai inalt al insulei a castigat in altitudine in timp ce masa terestra s-a deplasat pe reciful coralifer subiacent."Aceste date ilustreaza necesitatea incorporarii urgente a dinamicii morfologice insulare in proiectiile privind riscurile viitoare asociate inundatiilor in insulele coralifere", noteaza autorii studiului.Aceeasi echipa de cercetatori a publicat in 2018 un studiu referitor la Tuvalu, potrivit caruia arhipelagul este pe cale sa-si mareasca teritoriul. Intre 1971 si 2014, suprafata terestra a celor noua atoli ai sai si 101 insule a crescut cu 2,9%.Forumul insulelor din Pacific va organiza luna urmatoare reuniunea anuala, in Tuvalu, iar schimbarile climatice urmeaza sa figureze pe prima pozitie a agendei evenimentului.Forumul insulelor din Pacific este o organizatie interguvernamentala alcatuita din state independente, precum si din state care se autoguverneaza, a carei misiune este de a asigura punerea in aplicare efectiva a deciziilor liderilor in beneficiul locuitorilor din aceasta zona a Pacificului.